El Valencia que no desdeña la Copa ante un Ourense que sueña contra otra campanada

Reforzado por su épica remontada liguera ante el Lugo, que le sitúa a un triunfo de la permanencia en Primera Federación, el Ourense CF desafía este martes al Valencia, colista de LaLiga EA Sports, en los octavos de final de la Copa del Rey.

Un reto mayúsculo que el equipo gallego encara en su mejor momento de la temporada, invicto en O Couto desde la llegada de Pablo López a su banquillo, y con una única derrota -frente al filial de la Real Sociedad- entre Liga y Copa del Rey en sus últimos nueve partidos.

Después de eliminar a Deportivo y Valladolid, el Ourense sueña con protagonizar otra sorpresa en la Copa. Para ello, contará con las más de 6.000 personas que llenarán O Couto, una cifra de espectadores que no se recuerda en el estadio desde la visita del Barcelona el 20 de enero de 2000, también en la Copa del Rey.

Todo apunta a que Pablo López volverá a situar bajo palos al guardameta uruguayo Pato Guillén, el habitual en el torneo. Además, Miguel Prado y Raúl Prada, titulares ante el Valladolid, podrían regresar al once tras no jugar el fin de semana.

La gran novedad puede estar en la delantera con la entrada de Carbonell, héroe del triunfo ante el Lugo con dos goles en la recta final del encuentro, en lugar del argentino Gonzalo Di Renzo, mientras que por detrás podrían tener continuar Alberto Gil, Jairo y Ángel Sánchez.

El Valencia afronta su inédito duelo ante el Ourense con el objetivo de cumplir los pronósticos y alcanzar los cuartos de final de la Copa del Rey, una competición en la que está pudiendo olvidar los sinsabores de la competición liguera, en la que es colista.

Tras la llegada de Carlos Corberán al banquillo valencianista el equipo ha mejorado sus sensaciones, aunque no lo ha podido refrendar en el marcador en LaLiga, tras ver como en el tiempo añadido le remontaban (Real Madrid) o le empataban (Sevilla). Sí que lo logró al vencer en Elda en este torneo copero.

El técnico realizará alguna rotación en su equipo, sobre todo en la línea medular que es donde cuenta con más efectivos disponibles, por lo que jugadores como Barrenechea y Almeida podrían tener descanso y entrar en el once inicial Hugo Guillamón y Pepelu.

Para este partido no viajan Gayá, Mamardashvili ni Luis Rioja por descanso además de Max Aarons que no está inscrito y Caufriez con el que no cuenta el entrenador. Corberán sí que adelantó que su idea es que Sadiq, fichado en enero, pueda estrenarse como titular y, en principio, dar descanso a Hugo Duro.

El capitán Gayà, que también regresaba en el Sánchez Pizjuán, sufrió un corte en la parte frontal del pie en su reaparición ante el Sevilla y es baja segura para el partido y se unirá a las ausencias por lesión de Thierry Rendall, Mouctar Diakhaby, Rafa Mir y Fran Pérez.

Bajo palos estará de nuevo Stole Dimitrievsky ante la ausencia del georgiano que se ha quedado en Valencia para seguir trabajando de cara al partido frente a la Real Sociedad del domingo.