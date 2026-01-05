El Valencia firma las peores cifras defensivas a domicilio de su historia

El Valencia, que ha recibido 22 goles en sus primeras nueve salidas de la temporada, firma de esta manera las peores cifras defensivas de su historia en una liga de 20 equipos.

El conjunto dirigido por Carlos Corberán es el más goleado de la categoría a domicilio y recibe una media de casi dos goles y medio por partido.

Por detrás del equipo valenciano, a cinco goles de distancia, se encuentran equipos como el Oviedo, Girona o Getafe, este último con un partido más disputado.

Las cifras actuales no encuentran comparación con los registros de los últimos años y el único precedente son los 23 goles que le encajaron al Valencia en la temporada 87-88, la primera con 20 equipos, aunque entonces había jugado 10 partidos, uno más que en la presente campaña.

El peor registro de las últimas temporadas habían sido los 18 tantos recibidos en los cursos 2013-2014 y más recientemente en la 2023-2024.

Pero además el equipo no conoce todavía la victoria lejos de Mestalla y su balance es de 6 derrotas y 3 empates con 6 goles a favor. Una cifra esta última que es la segunda peor de su historia y es que hasta en tres ocasiones tan solo anotó 5 tantos, la última vez, el curso pasado.