Valencia Basket presenta su tercera equipación de la temporada 2026/27

La nueva camiseta alternativa de Valencia Basket plasma un patrón visual que emula el clásico trencadís. Una famosa técnica de mosaico cerámico que representa la unión de la afición y los hitos del club, conectando de forma directa con las raíces culturales de la región y con el icónico Trofeo al Esfuerzo elaborado por la Fundación Roig Alfonso.

Además, igual que la equipación local y visitante, está también rinde homenaje al 40 aniversario del club luciendo en el pecho un escudo conmemorativo dorado de edición especial, uniendo el pasado con el emocionante futuro que le depara al equipo.

La equipación completa ya se encuentra disponible en las tiendas oficiales de L'alqueria y el Roig Arena. La camiseta tiene un precio de 70 euros y los pantalones de 40 euros, pero si eres miembro de Amics Taronja obtendrás un 10% de descuento en tu compra.