Los sindicatos sanitarios amenazan con la huelga mientras la conselleria lanza una nueva propuesta

Los cinco sindicatos sanitarios firmantes del acuerdo de las 35 horas (Satse, CC OO, UGT, CSIF e Intersindical) anuncian movilizaciones y se quejan de que el conseller no les recibe. La primera será el próximo 27 de noviembre y "no se descarta la adopción de medidas de presión más contundentes". La Conselleria de Sanidad insiste en revisar el acuerdo de las 35 horas alcanzado con el Consell del Botànic. Los representantes sindicales han conocido este jueves, verbalmente y por medio de una directora general, una nueva propuesta. Consiste en una jornada laboral de 35 horas semanales que se implantaría en el año 2025. Para el turno fijo diurno comprendería desde las 8 de la mañana del lunes hasta el viernes a las 15 horas. El conseller Marciano Gómez asegura que los profesionales que realizan el turno rodado irán reduciendo de manera proporcional la jornada anual hasta que se quede en 1.512 horas al año.

Los sindicatos no están de acuerdo con que las propuestas no se hagan en la Mesa sectorial. Y denuncian que las mejoras estaban pactadas y deberían estar en vigor ya, no en 2025 como se firmó: con la reducción de tres jornadas de trabajo previstas para este año y las seis para el año que viene y no esperar a enero de 2025 para que entre en marcha, tal como plantea ahora Sanidad. Lo ha explicado Rosa Atiénzar de Comisiones Obreras:

Aseguran que las condiciones pactadas ya se aplican en otras autonomías y que los profesionales "se pueden marchar". La secretaria general autonómica del sindicato de enfermería Satse, Mª Luz Gascó condidera que "los trabajadores que no tienen ninguna culpa de que haya unas elecciones y se cambie el partido político, los pactos están para cumplirlos". Sobre las dificultades económicas de la conselleria para cumplir lo firmado, Gascó apunta al "dinero que el conseller a reconocido que se les perdona a las concesionarias".

Los sindicatos entienden que la distribución de la jornada de 35 horas de lunes a viernes en el turno fijo es una medida que el conseller puede poner en marcha sin modificar lo pactado. Aseguran que sería posible poner en marcha lo acordado y también lo propuesto por la conselleria.