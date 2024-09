Sestina sabe que las "expectativas son altas", pero si siguen así llegarán al "éxito"

El ala-pívot estadounidense Nate Sestina aseguró en su presentación como nuevo jugador del Valencia Basket que es consciente de que las "expectativas y la demanda de Pedro Martínez son altas" pero se mostró seguro de que si siguen trabajando, con tiempo el éxito llegará.

Sestina, un 'cuatro' abierto de 2,05 metros, fue presentado este miércoles como jugador 'taronja', aunque el club valenciano fichó en julio al americano, que llega tras alcanzar la Final Four de la Euroliga con el Fenerbahce, que firmó por dos temporadas con el conjunto que esta temporada disputará la Eurocopa y que tiene 27 años.

El estadounidense, que promedió 9,6 puntos y 5,1 rebotes para 11,6 de valoración durante el pasado curso, insistió en que el trabajo de Dimitrios Itoudis y de Saras Jasikevicius le han "ayudado a ser ahora entrenado" por Pedro Martínez, que es "muy detallista y está encima de todo".

Pedro Martínez entiende lo que hace falta para ganar y la importancia de construirlo día a día

"Es un entrenador exigente, que pide mucho, que me reclama que traiga mucha energía, que ayude a jugar rápido y que tire", subrayó Sestina, que consultado por las altas expectativas puestas en el equipo, comentó que no es algo que no puedan cumplir.

Asimismo, señaló que el catalán "entiende lo que hace falta para ganar y la importancia de construirlo día a día" y avanzó que eso "acabará llegando" en un club "con una gran tradición e historia".

"Necesitamos tiempo para ajustar las piezas porque tenemos bastantes novedades pero con trabajo y tiempo podemos tener una temporada exitosa con muchas victorias", destacó Sestina, que ya conocía al técnico catalán por su paso por los Sacramento Kings de la liga de verano estadounidense.

Así, insistió en que hará lo que haga falta para cuidarse "dentro y fuera del campo" y relató que el hecho de que sus hermanos trabajen en la Marina estadounidense le ha hecho aprender a "sacrificarse" y a poner el foco en el baloncesto.

Preguntado por la adaptación al equipo, dijo que está siendo fácil tanto en la pista como fuera de ella y recalcó que lo que más le ha sorprendido de Valencia, además del sol, la playa y la comida, es la tranquilidad, tras una temporada en Estambul con el trasiego de dieciséis millones de personas de la capital turca.