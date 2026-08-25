Ryan: "Hay muchas cosas positivas para seguir mejorando"

El internacional australiano Mathew Ryan, portero del Levante, afirmó que saca "muchas cosas positivas” del empate a cero frente a Osasuna en El Sadar, en un partido en el que fue protagonista.

“Nos preparamos para ganar todos los partidos, esa es la mentalidad. Tuvimos nuestras oportunidades y a nivel defensivo estuvimos mucho mejor que la semana pasada”, señaló el meta del Levante en Movistar+.

Ryan afirmó que es "un buen punto sacado fuera de casa". "Defendemos desde el delantero y atacamos desde el portero, somos un equipo colectivo”, apostilló.

Un Levante que tras conseguir su primer punto se enfrentará delante de su afición esté sabado 29 de agosto frente al Real Betis en el Ciutat de Valencia con el objetivo de obtener la primera victoria de la temporada.