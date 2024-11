Ricardo Arias: "En la Palma están esperando que lleguen esas ayudas, yo ya no me fio de las palabras"

Ricardo Arias, ex-jugador del Valencia y natural de Catarroja, ha sido protagonista en la sintonía de Onda Deportiva Valencia para contar cuales han sido sus impresiones una semana después de que la provincia de Valencia haya sido arrasada por una DANA.

Su familia directa está bien "porque vivimos a la otra parte del rio y además aquí no cayo ni una puñetera gota de agua", ha dicho Arias, aunque parte de su faimilia que sigue viviendo en una de las zonas más afectadas "está bien porque pudieron saltar de aquello y por esa parte la tranquilidad esta garantizada".

Pensar que esta tragedia de tantos y tantos muertos se podría haber evitado es lo que te encabrona

Para la leyenda valencianista, pensar que esta tragedia "de tantos y tantos muertos se podría haber evitado es lo que te encabrona, porque ves que es fácil tomar decisiones o por lo menso intentar evitarlo, pero aquí ni se ha prevenido ni se ha curado", ha comentado Ricardo.

La decisión "cayó en manos de quién no tenía que caer, no supo actuar, hubo una negligencia clara en la decisión, porque se sabía 6 horas antes de que ocurriera yes imperdonable que después vengan con esa desfachatez, y no hablo de los reyes que aguantaron el tipo y todo el barro los insultos y gestos feos...", ha apuntado.

Aunque "mi opinión no sirve de nada, los reyes de España tuvieron un par de narices aguantando lo que les vino encima no como el otro", ha explicado el ex-internacional absoluto.

El ex jugador reconocía no querer "ni pensar en como lo pasó la gente y como vivieron esa tarde noche y gracias a dios que el nuevo cauce no se desbordó, porque si llega ocurrir estaríamos hablando de que Valencia capital no existiría".

De hecho, "en la Palma están esperando que lleguen esas ayudas, yo ya no me fio de las palabras", ha concluido.