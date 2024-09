La rectora de UA reivindica el grado de Medicina: "En Madrid hay cinco y nadie dice que se cierre ninguno ni se fusionen"

La rectora de la Universidad de Alicante (UA), Amparo Navarro, ha defendido este jueves, durante su intervención en el Acto de Apertura del Curso Académico 2024-2025, la continuidad del grado de Medicina porque "todo son ventajas". "En la Comunidad de Madrid hay cinco facultades de Medicina públicas y en Barcelona, dos. Y no he oído a nadie decir que se debía cerrar alguna, que los alumnos no pudieran cursar sus prácticas o que la Complutense y la Autónoma debían fusionarse", ha añadido.

Navarro ha destacado que "mientras se debate" esta cuestión políticamente y en los tribunales, "se abren facultades públicas en Jaén, Almería, Huelva, Baleares, Ciudad Real y Albacete" y se solicita la apertura de campus de salud "en todas las provincias", en "universidades públicas y privadas". En el acto han participado también la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y el conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, quienes también han opiniado sobre el contencioso, que ha marcado el acto.

La rectora ha defendido que la provincia de Alicante "no necesita más estructuras que ni siquiera están contempladas en la ley", sino "aprovechar lo que las generaciones anteriores invirtieron en las dos universidades de todos, manteniendo y mejorando lo que ya tienen".

"La fortaleza del sistema universitario valenciano creció y aumentó su calidad porque somos más, no porque seamos menos", ha destacado. Por ello, Navarro ha garantizado que desde la UA no se "desviarán" de ese camino. Además, se ha comprometido a facilitar "las sinergias, la colaboración, la asistencia mutua y el trabajo conjunto para acometer los nuevos retos". "A partir de un manotazo duro, de un golpe helado, de una humillación pública, la Universidad ha sido y será leal con la sociedad, las empresas y los poderes públicos en todo aquello que le han solicitado", ha recalcado.

En cualquier caso, ha asegurado que lo importante es "saber si la sociedad alicantina quiere o no que la UA imparta Medicina y si está legitimada para hacerlo". "Lo demás es pura retórica jurídica", ha afirmado. Navarro, que ha confirmado que volverá a concurrir a las próximas elecciones para elegir al nuevo equipo directivo de la entidad, ha entresacado de los retos cumplidos de su mandato la "recuperación" de los estudios de Medicina, sin "quitárselos a nadie, sino sumando a los ya existentes nuestras capacidades y recursos".

Rovira pide un esfuerzo para aunar estudios

Por su parte, el conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, ha defendido que el Consell ha instado a ambas universidades a "aunar esfuerzos, compartir recursos y potenciar los estudios en Medicina" en la provincia, para lo que se requiere "la voluntad favorable de ambas y la generosidad de ambos rectores". En esta línea, ha insistido en la idea de un campus interuniversitario "de referencia" y que, a su vez, "garantizaría el uso racional de los recursos públicos" y ofrecería "la máxima calidad" con títulos expedidos por ambas universidades.

Además, ha cargado contra el anterior gobierno del Botànic, que ha asegurado que hizo un "flaco favor" a la UA al autorizar el grado "sin garantizar su viabilidad económica" ni "las prácticas en hospitales universitarios para sus alumnos", como asegura denuncian informes de la Abogacía de la Generalitat.

Morant: "no me voy a poner de perfil"

Mientras, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha asegurado que "no me voy a poner de perfil" y ha insistido "podéis contar con esta ministra para defender la autonomía universitaria, no hay motivos ni razones que justifiquen la supresión de este grado".

Morant ha sostenido que un cambio de gobierno "no puede provocar una inseguridad jurídica de esta magnitud". Ha pedido al Consell que "recapacite y rectifique" .

La catedrática de Óptica de la UA Inmaculada Pascual ha sido la elegida en esta ocasión, a propuesta de la Facultad de Ciencias, para impartir la lección inaugural dl nuevo curso académico 2024/2025 en la Universidad de Alicante. Tras la lección inaugural se han entregado las medallas al personal de la UA que cumple 25 años de servicio en la institución, así como las distinciones al personal jubilado y a familiares de compañeros y compañeras fallecidos durante el curso pasado.