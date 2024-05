El PSPV-PSOE llevará al pleno una moción para que se aprueben conjuntamente las fichas, el convenio y el aval

El Grupo Municipal Socialista presentará una moción en el próximo pleno municipal para que el Ayuntamiento de València apruebe antes del 3 de agosto “de manera unilateral no solamente las fichas urbanísticas sino también, conjuntamente, el convenio y la necesidad de que el Valencia C.F. dé una garantía económica”. Así lo ha anunciado el concejal socialista Borja Sanjuán esta mañana después del “fracaso” en la reunión celebrada ayer en Tabacalera.

Para el edil socialista, la reunión de ayer "es una muestra de que o bien el tema no le parece importante o bien no quiere buscar un consenso con el resto de grupos políticos cuando no tiene mayoría en el pleno". Para Sanjuan, el PP “está dispuesto a no hacer nada para que el 3 de agosto Lim recupere todos los derechos urbanísticos sin necesidad de tener que cumplir con ningún compromiso ni, por supuesto, aportar ningún tipo de garantía”.

“Creo que la señora Catalá no está intentando llegar a un acuerdo. Está intentando buscar una excusa y, en este juego de culpas, hacer responsable a la oposición de algo que no ha hecho ella, que es poner un cordón sanitario para que Peter Lim no pueda engañar a esta ciudad. Por eso, nosotros lo que le vamos a decir es que ya está bien con nuestra moción para que todos los grupos se manifiesten”, ha declarado

Las mismas fichas que aprobó el PSPV con Compromís

En la entrevista que María José Catalá en Onda Deportiva Valencia ara Catalá dijo que el Ayuntamiento "tiene que llegar de aquí a agosto con un acuerdo y con un consenso, y espero que no haya más excusas". Para ello, recordaba que no ha cambiado nada de las fichas que dejó hechas el anterior gobierno municipal: "Son las mismas fichas, son sus fichas y, claro, cuando me dicen que hay falta de transparencia yo digo; pero si estaban colgadas en la web... Son tus fichas, aprobadas por ti y que en aquel momento eran garantía de la posición de firmeza del Ayuntamiento frente al Valencia CF ¿y ahora no?".

Tras la reunión de ayer en Tabacalera, queda claro que de momento, el Partido Popular no cuenta con los apoyos suficientes para aprobar las fichas, salvo que vayan acompañadas de convenio y aval, unas exigencias por parte de la oposición, que no no eran necesarias cuando estaban en el gobierno, pero que ahora, se han tornado en innegociables para dar su apoyo al equipo de gobierno.