Catalá: "Este ayuntamiento tiene que llegar de aquí a agosto con un acuerdo y un consenso. Espero que no haya más excusas"

La Alcaldesa de Valencia, María José Catalá ha sido protagonista en Onda Deportiva Valencia en una entrevista en exclusiva en la que ha hablado del nuevo Mestalla a 24 horas de la reunión que tendrán los distintos portavoces de las formaciones políticas en el Ayuntamiento para tratar de llegar a un consenso sobre las fichas urbanísticas del nuevo Mestalla. De no hacerlo antes del 3 de agosto, el escenarios sería bien distinto.

Para Catalá "este Ayuntamiento tiene que llegar de aquí a agosto con un acuerdo y con un consenso, y espero que no haya más excusas". Para ello recordaba que no ha cambiado nada de las fichas que dejó hechas el anterior gobierno municipal. "Son las mismas fichas, son sus fichas y claro, cuando me dicen que hay falta de transparencia yo digo; pero si estaban colgadas en la web... Son tus fichas, aprobadas por ti y que en aquel momento eran garantía de la posición de firmeza del Ayuntamiento frente al Valencia CF ¿y ahora no?".

En cualquier caso mostraba su malestar con la oposición al no entender que estén dispuestos a vetar algo realizado por ellos mismos. "Ojalá se pueda llegar al consenso. Pero claro, cuando abordas este tema y empiezan diciéndote no a las fichas, no al convenoi. Tú dices, si yo no voy a negociar el convenio y además voy a intentar consensuar esto políticamente. Luego se dan cuenta de que hay una suspensión de licencias que termina el 3 de agosto y que hay que aprobar las fichas y dicen: bueno pues si a las fichas pero a ver como son las fichas, y tu les dices; no, pero si son vuestras fichas. Y entonces te dicen; las fichas pero con el convenio. Ellos aprobaron las fichas sin el convenio, pero ahora quieren convenio. ¿Pero qué convenio? Si yo ya he dicho que no voy a negociar ningún convenio con el Valencia. No hay nada encima de la mesa porque no voy a negociar ningún convenio con el Valencia CF hasta que no viera que las obras estaban en marcha y con buen rendimiento, y además dije que iba a hacerlo por consenso con vosotros (con la oposición)", afirmaba Catalá.

Sobre ese convenio, la Alcaldesa recordaba que "vamos a poner el supuesto de que ellos hubiesen dejado un borrador de convenio de su época y yo les dijera que aprobamos ese convenio; a ver que decían entonces. Yo estoy trabajando sobre sus fichas y trabajaría sobre su convenio ¿Ahora qué más hay que hacer para que haya un consenso político en torno a esto? ¿o a es cuestión de buscar excusas para mover la bolita y que no se nos vea el plumero?". También puntualizaba que "las fichas se tienen que aprobar en el pleno y no se pueden aprobar ambas cosas. Primero las fichas y sobre la aprobación definitiva de las fichas luego trabajar el convenio".

Llegado el 3 de agosto y según se recoge en la resolución de caducidad de la ATE realizada por el anterior equipo de gobierno, se plantean dos escenarios. Afirma Catalá que "si el ayuntamiento llega al 3 de agosto sin aprobar las fichas, esas que eran estupendas para el anterior gobierno, habría dos escenarios. Esas fichas garantizaban el dinero para el polideportivo de Benicalap que es lo que le interesa a al ciudad. Y además vinculan el antiguo Mestalla con el nuevo. La parcela del antiguo con las obras del nuevo. Si llegáramos sin aprobar esas fichas, la parcela del antiguo Mestalla se desvincularía del nuevo de forma que se podría reparcelar el antiguo Mestalla y no condicionarlo al nuevo, o incluso pedir la licencia del terciario del nuevo Mestalla sin más".

Respecto a si el Valencia está dispuesto a comenzar las obras en cuanto disponga de la licencia de obras aseguraba que "eso he leído yo en prensa, que quieren empezar las obras. Y eso es lo que yo quiero, que arranquen, pero tener antes atada la posición de fuerza de la ciudad con las fichas".

Añadía Catalá que "es un tema de crédito político. Yo soy optimista en tanto en cuanto que no entra en mi cabeza que representantes políticos que quieren generar una alternativa de gobierno pierdan esa credibilidad votando en contra de algo que ellos aprobaron y desdiciéndose de lo que dijeron. Creo que es un tema de coherencia política. ¿Tengo ilusión expectativa y esperanza en que esto sea un consenso político? La tengo".

Y sobre pedir avales al Valencia sobre la totalidad del coste de la obra aseguraba que "ahora se habla de avales que ellos nunca pusieron ni en las fichas ni en el borrador del convenio que dejaron en el ayuntamiento. ¿Ahora pedimos avales? Bueno, vamos a ver cual es la siguiente..."