Pedro Martínez y su Staff le dan la vuelta a un Valencia Basket de récord

Se medían los dos equipos que más y mejor tiran de tres, pero los catalanes no abusaron de esta faceta.

Con un juego equilibrado y bien dirigidos por el base neerlandés Keye Van der Vuurst llevaron la iniciativa en el marcador aunque no consiguieron abrir brecha, pese a la buena actuación en ataque del croata Luka Bozic, que se lució ante el club que tiene sus derechos, ya que está cedido por el Valencia Basket.

El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, destacó este lunes, tras la cómoda victoria de su equipo ante el Hiopos Lleida, que considera muy importante que su equipo haya tenido el máximo respeto por un rival que considera que, pese a no sorprenderles, jugó bien y con identidad.

"Hemos jugado sabiendo que el Lleida tiene unos puntos fuertes y muy evidentes, son muy luchadores, rápidos, defienden bien y tiran bien de tres. Aunque lo habíamos hablado no hemos sido capaces de evitar que lo siguieran haciendo bien. Eso les da un identidad. Lo más importante es tener un máximo respeto al rival", explicó.

Lo que ellos han visto en nuestras caras es que les hemos comprado el reto y al final ganas el partido y estoy contento

"No nos han sorprendido en nada y a pesar de eso no hemos sido capaces de anularles, aunque en otras cosas nosotros hemos sido mejores. No nos hemos puesto más nerviosos cuando ellos han tenido momentos buenos. Lo que ellos han visto en nuestras caras es que les hemos comprado el reto y al final ganas el partido y estoy contento", prosiguió.

Respecto al Lleida indicó que "está haciendo las cosas muy bien, hay que ver como se desarrolla la temporada. Tiene dos cosas muy buenas, una identidad en el juego, que es muy marcada y es positiva, y después la energía y la fuerza con la que juegan en casa que es sensacional. Pero la liga acb da muchas vueltas y no hay que dar nada por hecho".