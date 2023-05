Ximo Puig condena los insultos pero no cree que Mestalla sea racista

Ximo Puig, President de la Generalitat Valenciana, se ha manifestado tras los insultos racistas al jugador del Real Madrid Vinicius Jr. Puig condena enérgicamente los insultos racistas, habla de caldo de cultivo de la extrema derecha pero no cree que Mestalla sea racista.

"No es un tema frívolo. Es preocupante que hayan expresiones racistas en la sociedad. Ese caldo de cultivo que genera la extrema derecha desgraciadamente está ahí. Pero yo no creo que el público de Mestalla sea racista. Hay alguna persona que dijo alguna barbaridad y yo estoy alineado con las declaraciones que hizo el capitán del Valencia. Esa es la actitud. Y también es verdad que los jugadores deben ser buenos profesionales y no deben comportarse de una manera arrogante. La arrogancia y la soberbia es muy mala consejera y es igual en un campo de fútbol que en una plaza de toros", manifestaba el President.