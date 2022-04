La vuelta al trabajo más amarga del Valencia CF

Son uno de esos días donde las caras reflejan la situación anímica de un equipo que acarició un titulo tan solo privado por un penalty. Así ha vuelto al trabajo el Valencia CF tras caer desde el punto fatídico el pasado sábado en la final de la Copa del Rey ante el Real Betis. En ese contexto Bordalás ha reunido a la plantilla durante 10 minutos en una charla orientada a levantar el ánimo ya que tras ella el técnico alicantino ha invitado a que la plantilla se abrazará de forma emotiva sobre el cesped de la Ciudad Deportiva de Paterna.

Derbi de la "terreta"

Vuelta en la preparación del partido ante el Levante UD, derbi de la capital del Turia, el sábado a las 18:30 en el campo de Mestalla donde, hay poco en juego para los de Bordalás, muy lejos de la posibilidad de clasificarse para Europa ya que se encuentra a diez puntos de la séptima posición, posición que en principio dará acceso a Conference League. Jugará ante un Levante que se encuentra ante su última posibilidad de pensar si hay alguna opción en quedarse en primera división, a seis de la salvación cuando solo quedan 15 puntos en juego.

Cinco partidos para nota final

Le quedan cinco partidos al Valencia en lo que, en Liga, es casi un Via Crucis sin nada en juego, tan solo con la responsabilidad para con sus aficionados y que esa decima posición que ahora ocupan los de Mestalla no sea aún peor. Para ello, el equipo valencianista tiene, el ya mencionado partido ante el Levante UD, viajará a tierras vascas para enfrentarse al Athletic Club de Bilbao, recibiendo al Betis en Mestalla, viajando a Cornellá para medirse ante el Español y cerrando en Mestalla ante el Celta de Vigo.