PP y Vox acusan a Sánchez de "victimismo" mientras que PSPV y Compromis le piden que no dimita

La carta a la ciudadanía que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha hecho pública y en la que anuncia que, a raíz de la investigación judicial a su esposa, el próximo lunes decidirá si continua o no al frente del Gobierno ha tenido ya sus primeras reacciones aquí en la Comunitat Valenciana.

Desde el partido socialista, el síndic del PSPV-PSOE en Les Corts, José Muñoz, ha mostrado su apoyo al presidente del Gobierno y le ha pedido que no dimita. En la misma línea, entiende la situación que ha llevado a Pedro Sánchez a tomar esta decisión el síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, y, aunque asegura que él "no confía tanto" en la justicia, también le pide que no se marche y deje la presidencia del Gobierno.

No opina lo mismo que el PSPV y Compromis, el síndic del PP en Les Corts, Miguel Barrachina, quién ha instado al presidente del Gobierno, a "dar la cara" y no esperar hasta el próximo lunes anunciar su decisión. En Vox, el sindic, José María Llanos (VOX) ha criticado la actitud, ha dicho victimista, de Pedro Sánchez.

Petición de Mazón a Sánchez

Reacción también del president de la Generalitat, Carlos Mazón, al anuncio del Presidente del gobierno. Mazón ha manifestado que la reflexión que "espera" y que le "interesa" por parte de Pedro Sánchez, es la de la financiación autonómica y el "ninguneo" a la Comunitat Valenciana.