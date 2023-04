El Valencia respira en el Martínez Valero

Dramático era el calificativo en la previa del partido debía disputar ante el Elche en el Martínez Valero, un dramatismo del que era consciente la afición del Valencia CF que se desplazó en masa hasta tierras ilicitanas, mas de 5.000 murciélagos se dieron cita para ver una victoria más allá de Mestalla hacía demasiado tiempo, concretamente el Valencia sumaba 8 derrotas consecutivas lejos de su hogar.

Primera parte para cerrarlo

Línea de 5 defensas en el Valencia, así lo había ensayado Rubén Baraja durante toda la semana y le salió bien porque el Elche no fue capaz de crear nada ante la portería de Mamardashvilli. El "Pipo" pretendía esperar y aprovechar sus llegadas, ya había avisado Nico González en un remate al arranque al larguero para que el en el 19 de la primera balón en largo de Mamardashvilli peinaba Cavani y Samuel Lino, el mejor de los valencianistas encaraba a Badía para batir no de la forma más ortodoxa pero el tanto subía al marcador para delirio de los valencianistas en el Martínez Valero.

Desde ese momento se podría esperar un arreón del Elche pero se quedó en nada, certificando el porqué es último clasificado y destacado. Centros de los locales que sacaba un destacadísimo Diakhaby que se veía mucho más arropado con Paulista y Ozkacar en defensa y en una jugada por banda zurda, en el 42, Gayá entraba viendo a Cavani al segundo palo, allá iba el balón y Verdú en el intento de que el delantero uruguayo no rematara a placer tocaba el balón para introducir el balón en su propia portería, 0 a 2, un territorio con dos goles de ventaja que no se veía desde hacía muchos meses.

Tiempo de canterano en la segunda

Había que aguantar y visto lo visto tampoco le costó mucho al equipo valencianista en la segunda parte que no sufrió absolutamente nada porque el Elche está donde está por méritos propios, tanto es así que pudimos ver de nuevo a Javi Guerra en la segunda parte además de ver debutar a dos canteranos más, Diego López y Alberto Marí que incluso tuvieron alguna ocasión de mérito.

No tuvo historia el partido en la segunda, victoria, 30 puntos todavía en puestos de descenso pero con una victoria que debería suponer el cambio tan necesario en el Valencia para los últimos 8 partidos y casi no va a haber tiempo para degustar ya que el jueves otra final, ante el Valladolid en Mestalla para viajar el domingo a las 14:00 ante el Cádiz, dos partidos para puerta grande aunque sea por el no descenso o enfermería