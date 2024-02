El Valencia noveno en límite salarial y el Levante el decimonoveno

LaLiga ha hecho públicos los límites de coste salarial de los equipos de primera división y segunda división tras el mercado de invierno. Este límite se genera en función a los ingresos de los clubes e incluye el gasto en jugadores, primer entrenador, segundo entrenador y preparador físico del primer equipo (plantilla inscribible según el Artículo 38 de las Normas de Elaboración de Presupuestos). Este límite incluye además el gasto en filiales, cantera y otras secciones (plantilla no inscribible, según se define en el Artículo 38 de las Normas de Elaboración de Presupuestos).

En el caso del Valencia no ha variado y se sitúa en los 85,5 millones de euros siendo el noveno en una lista encabezada por el Real Madrid con 727,45 millones. Segundo es el At. Madrid con 303,4, tercero el Barcelona con 204,16, cuarto el Sevilla con 152,28, quinta la Real Sociedad con 144,94, sexto el Villarreal con 143,91, séptimo el Athletic Club con 100,06 y octavo el Betis con 93,24. Se trata del límite que como es sabido en el Valencia y por orden del propio Lim no se agota ya que tiene en torno a los 15 millones de margen.

También el Levante mantiene su límite de coste de plantilla en 4,7 millones de euros lo que le sitúa como el decimonoveno club de la categoría teniendo solo por detrás a la SD Huesca con 4,5 millones , al Amorebieta con 4 millones y al Villarreal B que no contabiliza al ser filial. La lista la encabeza el Elche con 23,9 millones de euros.