El Valencia niega que esté negociando el traspaso de Soler al Barcelona

El diario AS afirmaba que ya existe un acuerdo con el FC Barcelona por 20 millones de euros y con Carlos Soler para su traspaso este verano. El jugador acaba contrato en 2023 y si no renueva su contrato el Valencia debería venderlo antes. Sin embargo el club ha sido retundo y a través de un comunicado oficial asegura que no existe ninguna negociación ni con el FC Barcelona ni con ningún otro equipo.

El comunicado oficial

Este es el comunicado:

"Ante la información publicada este lunes en el Diario AS, el Valencia CF desmiente rotundamente que tenga un acuerdo o que exista negociación alguna con el FC Barcelona para el traspaso de Carlos Soler. El Club mantiene actualmente negociaciones abiertas con el futbolista y sus agentes para extender su vinculación contractual con el Valencia CF"