Un UPV Léleman Conqueridor muy necesitado recibe al líder

UPV Léleman Conqueridor recibe en casa al líder, el Grupo Herce Soria, este sábado a partir de las 18:30 horas con la necesidad de sacar un resultado positivo. Los valencianos, tras las derrotas ante San Roque y Cisneros, tratarán de sumar con el apoyo de su afición. El encuentro, que se celebrará en el pabellón de la UPV, cambia el horario habitual y se adelanta media hora el inicio

En la Superliga de voleibol masculina no hay rivales pequeños y ha quedado demostrado con las derrotas de Conqueridor ante dos recién ascendidos como son San Roque y Cisneros. Los equipos canarios han venido para quedarse en la máxima competición a nivel nacional y el conjunto valenciano ya sabe desde hace mucho que hay que sudar en cada partido para conseguir los tres puntos. La cita del sábado no es, ni mucho menos, fácil: el líder Grupo Herce Soria visita la UPV con la intención de seguir en lo más alto de la tabla y serán los valencianos quienes tengan que dar el do de pecho para sacar un resultado positivo.

Una reforma integral para el campeón de Copa

El equipo de Alberto Toribio, vigente campeón de Copa del Rey y subcampeón de liga, ha conformado de nuevo un equipo candidato a pelear con los mejores. Así lo está demostrando en este inicio de campaña, superando a Guaguas y a Teruel en los primeros cinco choques, dos rivales directos por el título. Alberto Toribio ha demostrado que está entre los mejores entrenadores de España y cuenta con un director de orquesta, como es Lucas Lorente, que cada año que pasa mejora sus prestaciones y se confirma como el colocador del presente y futuro para este combinado.

A los Pepe Villalba, Alejandro San Martín o Joan Doménech se unen la vuelta a casa de Adrián Olalla y la llegada de Fabián Flores por el centro para suplir la retirada de Mario Junior. Y con la salida de Juan Pablo Moreno a Guaguas se abría una incógnita en la posición de opuesto que ha quedado resuelta y con creces en manos del brasileño Bruno Cunha, un bombardero por la zona dos.