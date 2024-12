Tragsa emplaza a esperar a la investigación judicial sobre el accidente mortal en un colegio de Massanassa

El presidente del Grupo Tragsa, Jesús Casas, ha instado a esperar a los resultados que obtenga la autoridad judicial en la investigación abierta sobre el derrumbe de un porchado en el colegio Lluís Vives de Massanassa (Valencia) que resultó arrasado por la dana y donde resultó muerto un operario.

A la salida de una reunión con el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, y el vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación Económica y Social de la Comunitat Valenciana, Francisco José Gan Pampols, el responsable de la empresa pública ha señalado que en este encuentro no se ha tratado este siniestro que, según ha recordado, está sub judice.

"Es una desgracia y cada vez que un trabajador fallece es un dolor y es una reflexión para hacer las cosas mejor. Nosotros tenemos un buen servicio de relaciones laborales, tratamos que los trabajadores tengan todas sus medidas cubiertas y las tenía, pero el riesgo siempre existe. Y en esos casos lo que queda es, primero, esperar a lo que determine la autoridad judicial, la investigación correspondiente y, luego, evidentemente, tratar de apoyar a la familia", ha expuesto.

Preguntado por si ha pedido "explicaciones" al Consell de por qué no estaba cerrado el acceso al centro educativo, ha respondido: "Yo no tengo que pedir explicaciones a nadie. Es un medio propio, es un instrumento. Las administraciones toman sus decisiones y nos incardinan para que ejecutemos acciones concretas, tanto la Administración General del Estado como la Comunidad Autónoma. Pero yo no soy quién para entrar en esa cuestión. Yo soy el fontanero, en el mejor sentido de la palabra", ha concluido.

El trágico suceso tuvo lugar el pasado 24 de noviembre, cuando se produjo el derrumbe del porchado del colegio Luis Vives de Massanassa y causó la muerte de un trabajador y heridas a otro.