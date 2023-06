Tras la tragedia toca reflexión en el Levante UD

Todavía escuece y duele la forma en la que el Levante UD no ascendió, pero ya es cosa del pasado porque ya, desde hoy, las consecuencias de ese fracaso han de ser asumidas y realizar los cambios necesarios para arrancar temporada, uncos cambios que hablan de una reducción más que importante a nivel económoco y es que el conjunto granota apostó muy fuerte a lo deportivo por encima de las posibilidades económicas marcando como objetivo casi innegociable el ascenso. Desde esa premisa y tras no haber conseguido esa obligación se antojan cambios más que importantes a todos los niveles.

El futuro de Miñambres

Lo primero va encaminado, sin olvidarnos de la presidencia de Quico Catalán, a la dirección deportiva de Felipe Miñambres, en entredicho ya no por no haber conseguido el tan ansiado premio sino por como se ha desarrollado el relato donde la apuesta de Mehdi Nafti "pesa como una losa" además de apuestas como Wesley Moraes o Musonda. Una serie de decisiones que han dañado la confianza en el ex del Celta entre otros. Su puesto está en entredicho y a pesar de tener contrato en vigor su futuro ahora mismo está en entredicho.

La situación de Calleja

Tras la dirección de Felipe Miñambres se encuentra la posición de entrenador, Javi Calleja, que asume como fracaso el no haber conseguido el objetivo que se marcó tras su llegada al Levante UD, Una temporada regular con altibajos y no habiendo aprovechado los momentos claves como contra el Mirandes en el Ciutat, ante el Tenerife o ante el Ibiza ya descendido para haber subido de forma directa además de no haber sido capaz de empatar o ganar en el Ciutat en el ya famoso partido ante el Alavés.

La fotografía de la plantilla

Tras los despachos llegamos al césped con una situación que invita a cambios más que importantes, acaban cesiónMontiel, Iborra y Wesley Moraes a los que hay que sumar aquellos que acaban contrato Róber Pier, Mustafi, Postigo, Campaña, lesionado de larga duración y Roberto Soldado. Ya son 8 jugadores los que ahora mismo parecen lejos de la entidad granota. Además hay que tener en cuenta a los jugadores a los que le resta un año de contrato, Joan Femenías, RubénVezo (con una de las fichas más altas), Saracchi, Álex Muñoz, Son, Musonda (con opción a dos más) y Róber Ibáñez. En el caso de Musonda y Alex Muñoz hay años opcionales, en el primero dos más y en el del lateral, un año más.

Posibles ventas forzadas

Esa es la fotografía contractual a la que hay que sumar a jugadores que, sin subir a primera, su futuro podría estar en peligro ya que su cartel en el mercado así los sitúan. Algunos de esos nombres son los de Dani Cardenas, Marc Pubill, Pepelu y Jorge De Frutos que podrían recibir llamadas de equipos en primera como ya sucedió en el pasado.

Nada está escrito, la tragedia ya sucedió y ahora toca estructurar a un club que ha sufrido un golpe más que importante en su línea de flotación.