Suspendido el juicio a Camps por el contrato de Fitur con la Gürtel

El tribunal que juzga desde este lunes en la Audiencia Nacional al expresident de la Generalitat Francisco Camps por las presuntas irregularidades en la adjudicación a Orange Market, una de las empresas de la trama 'Gürtel', ha suspendido la vista oral una semana por los problemas en el acceso a la documentación que han sufrido algunas partes. El presidente del tribunal, José Antonio Mora, se ha mostrado "consciente" de la necesidad de "garantizar el derecho a la defensa". Incluso, ha afirmado que si "se causa indefensión a alguna parte lamentablemente" podría llegarse a una "nulidad" y a que el juicio tuviese que "volver a empezar tres meses o dos años después". La decisión llega tras la petición de la defensa de Camps que había denunciado que les había resultado "imposible el acceso" a parte de la documentación del proceso. Además, reconoce Mora, la Generalitat "ha presentado un escrito de conclusiones provisionales" que ha sido notificado este mismo lunes al propio tribunal, que no ha podido dar traslado a las partes. El expresident se enfrenta a una petición de Anticorrupción de dos años y seis meses de cárcel por las supuestas irregularidades en el contrato para el expositor valenciano de la edición de Fitur 2009.

CAMPS ASEGURA QUE NO SE HA LLEVADO "UN SOLO EURO AL BOLSILLO"

Camps ha asegurado a los medios de comunicación a su llegada a la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares. Asegura que no se llevado "un solo euro al bolsillo" por las actuaciones de la trama. "Estamos hablando de 70 contratos menores. Aquí nadie de las personas que están siendo juzgadas se ha llevado un solo euro al bolsillo. No hay malversación, enriquecimiento injusto o dinero para el PP. Son contratos que la Abogacía de la Generalitat ya dijo en su momento que estaban bien hechos", añadió. Camps denuncia que se está intentando destruir su trabajo al frente del Consell. "No se qué hacen mis compañeros de gobierno ni qué hago aquí hoy en este nuevo juicio. Confío en la Justicia y, como las otras nueve causas, que acabe en la absolución", insiste. Además, ha mostrado su intención de regresar a la primera línea política cuando acabe este proceso que considera es "una pesadilla muy larga" orquestada por la Fiscalía.