Rubn Baraja: "Nos falta un banda, el mercado sigue abierto"

Rueda de prensa de Rubén Baraja en la previa del partido ante el Alavés, comparecencia en la que el técnico valencianista repasó la actualidad del mercado a escasas horas de su cierre, las nuevas incorporaciones y la necesidad de un fichaje más en esta plantilla.

Mercado abierto

"El mercado sigue abierto y estaremos atentos a las posibilidades que se puedan dar. Esto es lo que me ha transmitido el club. Mi grado de satisfacción, no se puede valorar. Todavía no ha terminado. Hay cosas positivas y otras que nos ha costado más cerrar. La tarea era difícil. Teníamos que limitar la configuración de la plantilla con lo que teníamos, con jugadores que no contaban y debían salir. Esto lo hemos hecho. Y luego el mercado, con la reducción económica del club a nivel de presupuesto, lo pone difícil. Es difícil encontrar los refuerzos que necesitamos así".

Plantilla para competir

"Lo que sí pienso y lo tengo claro, y lo he dicho en varias ocasiones, es que el equipo compite bien y que los jugadores creen en el trabajo, en lo planteado cada día. No creo que haya otro equipo con nuestro entusiasmo. Tienen una gran predisposición para hacer las cosas. Los veo con muchas ganas, ánimo, actitud y hambre, tenemos juventud y algunos jugadores que han llegado y nos darán poso y experiencia. La plantilla la valoramos como corta en cuanto a número, pero tiene esa pasión importante".

Mercado complicado

"No estoy decepcionado porque la expectativa hablada al principio, con el proyecto, al valorar el futuro sabíamos que el Valencia CF tendría una reducción de presupuesto importante y que tendríamos que ajustarnos a un coste mucho menor de la plantilla. Y a eso se le suma el mercado, hay que acertar y también tener la suerte de que fiches en el momento justo. A veces jugadores que están luego no están. Yo estoy deseando que el mercado se acabe ya, nos dará otra perspectiva y nos hará centrarnos ya en la competición. Quiero preparar ya el partido sin pensar en nada más. Aquí siempre estamos valorando cosas que no me corresponden a mí. Nuestra situación, es verdad, es compleja y difícil. Ha sido muy difícil convivir con este mercado".

Posibilidad de un extremo

"Sí. Es donde quizá nos falta una pieza específica. Nos falta para la competencia que queremos generar. Esto es algo importante. En una plantilla, aunque sea corta, tienes que generar competencia para que suba el rendimiento individual y el colectivo".

"Yo soy optimista por naturaleza. Pienso que si se trabaja en el mercado. Si se da la posibilidad fenomenal y si no trabajaremos con este equipo, que es un gusto entrenarlos cada día. Yo me mataré porque ellos mejoren y tengan un buen crecimiento. Esto es algo que a mi me motiva. Esta es una de mis grandes motivaciones, no fallarle a estos jugadores, impulsarlos y hacerlos que crezcan a nivel individual y también a nivel plantilla".

Ganas de acabar el mercado

"Son dos cosas importantes (entrenar y ayudar en planificación). Para mí confeccionar la plantilla lo más competitiva posible de acuerdo a tus posibilidades y presupuesto. Lo más rica y variada. Y la segunda es ya entrenar y sumar puntos si empieza la competición".

Jugadores en convocatoria

"Gabriel paulista tiene una pequeña lesión y está en tratamiento. Tanto Amallah como Roman vendrán con nosotros en la citación. Necesitamos que empiecen a formar parte del vestuario y vendrán con nosotros".

Convocatoria Yaremchuk

"La idea es que esté. Ahora hablaré con él un rato, ver cómo se siente. Nuestra sensación es uqe está para participar. Viene de competir. Luego tenemos que conocerlo un poco también porque luego el lunes se va con su selección. Debe introducirse dentro del grupo".

"Tiene una trayectoria que al final le da la posibilidad de entrar en el perfil que buscábamos. Tiene buena edad, edad intermedia. Llega con ilusión a la liga española. Es la idea de lo que queríamos, jugador con gol, con finalización y movilidad. Es lo que nos da. Tuvimos varias opciones que se podían dar pero la elección final pasó por él. Deseando ya que se sienta bien, a gusto y que lo acojamos como un jugador importante. Debemos conseguir que lo sea y que haga un montón de goles".

Posición de Amallah

"Puede jugar de 10, dentro, fuera. De fuera para adentro. Tiene gol y condiciones. Tiene hambre, energía y gol. Ha sido muy paciente en esperar al Valencia CF por nuestra difícil situación. Está aquí porque ha querido estar aquí. Yo ahora espero que enseguida se adapte y empiece a dar rendimiento. Pensamos que será de rendimiento inmediato".

Salida de Guillamón

"Nunca ha tenido la puerta abierta. Tiene contrato y participará. Nos dará cosas esta temporada. Ahora están jugando otros, pero forma parte de este trabajo. A veces eres más importante y otras menos. Cuando entre aportará cosas".

El rival, el Alavés

"Tuvieron gran nivel en el último partido. Viene de un buen final de año en la pasada temporada. Se han reforzado bien con jugadores que les pueden dar cosas distintas a las que tenían. Esperamos partido difícil, juegan en casa, juegan bien a la contra, por banda, tienen buenos jugadores para el remate. Una de las claves será tratar de defender bien"