Rubén Baraja: "Vamos a un partido no a una guerra con casco y escudo"

Ha sido una semana polémica porque el Valencia vuelve a reencontrarse con el Real Madrid tras el más que polémico partido disputado en Mestalla con los incidentes de indole racista y las acusaciones a todo el campo de Mestalla por una sector del madridismo. Una comparecencia en la que Rubén Baraja ha querido rebajar ese ambiente que se vive entre aficiones.

Baraja no esta preocupado por el ambiente

No tengo esa preocupación de las situaciones que se generen en torno al partido. Vamos a Madrid a jugar un partido de futbol, nada más. Vamos allí a tratar de competir bien, ni leo ni escucho, ni estoy pendientes de otras situaciones.

Es un gran jugador de clase mundial. Nuestro planteamiento es centrarnos en fútbol. Vamos a un partido y no vamos a llevar ni escudo, ni casco. Trataremos de hacer las cosas bien. Como club y como afición ya vivimos el año pasado y nos tiene que servir para aprender. Se nos tildó de cosas que no somos, pasamos página, cumplimos tres partidos sin nuestra grada de animación.

Es un jugador magnifico con unas grandes cualidades, pero también están Belingham, Kroos, Modric. No le voy a dar más importancia de la que tiene. Mi forma de actuar es que vamos a ir a competir a un gran campo con un gran nivel y no me centro en causas extradeportivas.

El equipo está al margen de polémicas

Parece que hay fuego alrededor del partido, pero no estamos en eso. Puedes cometer un error, pero nada más allá. Tampoco espero que su afición sea especialmente gritona y que nuestros aficionados puedan disfrutar con normalidad ya que es gente que siempre ha tenido un gran comportamiento allá donde ha ido. Invito a la gente a disfrutar y ojalá los nuestros puedan disfrutar de una victoria.

Ganar en el Bernabéu como hizo Baraja

Nunca se sabe. Nos lo planteamos como un gran reto para todos, un desafío. Pensamos en hacer un partido grande y que nos lleve a competir y a ganar. Queremos ser ambiciosos valientes agresivos. Este partido te da mucho a ganar.

No soy mucho de contar batallitas. Cuando en tu carrera deportiva no lo has hecho, estás más cerca de hacerlo. Son muy bueno y tenemos que hacer un partido completo, estar muy mentalizados, tener acierto cuando lleguemos arriba. Ganar allí es complejo y difícil, pero ¿Porqué no vamos a poder hacerlo?.

Ganar y consagrarse como entrenador

No es algo que me preocupe. En mi proceso he tenido mis experiencias, unas más positivas. Otras menos. El año pasado me ayudó mucho para crecer por la situación compleja que se vivió. Trato de seguir mejorando día a día. Debo tratar de actualizarme y mejorar día a día. Soy una persona joven y lo más importante es tener el respaldo de mis jugadores y que crean lo que hacemos. Estoy en proceso de mejora y de crecimiento y afortunadamente lo estoy haciendo en mi casa.

Defensa a la afición del Valencia CF

Hay que ser consecuente. Nos hemos defendido reiteradamente de cosas que no somos. Hemos de poner el foco en la polémica y no en el fútbol. No nos gustaron cosas y también tenemos derecho a decirlo. La verdad no tiene más que un camino y un grupo sí lo hizo y se les sancionó pero no podemos admitir que se nos tilde a todos de racistas. Cada uno que sea consecuente con las palabras que dice. Yo cuando meto la pata pido perdón y cada uno debe hacerlo cuando le toca.

Nuevos objetivos

No es momento de valorar objetivos. Focalizar en cada partido y en cada momento. Este momento es positivo e ir mas allá no nos conduce a nada. Cuanto más rápido lleguemos a nuestro objetivo, luego ya veremos. Las valoraciones y las cábalas ya las haréis vosotros.