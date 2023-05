Rubén Baraja pide respeto en un contundente comunicado

El técnico del Valencia, Rubén Baraja ha comparecido en rueda de prensa en la previa del encuentro ante el RCD Mallorca. El entrenador ha querido comenzar leyendo un comunicado por el asunto Vinicis y ha advertido que no admitiría preguntas. Por fin alguien pone cordura al tema y quiere hablar solo de fútbol.

Aún así el vallisoletano ha pedido respeto para la afición del Valencia y ha calificado de desproporcionada la sanción del Comité de Competición.

Este es el comunicado íntegro:

"Yo, Rubén Baraja, como entrenador del Valencia CF y como persona, condeno absolutamente lo que sucedió en Mestalla en el partido contra el Real Madrid.

Lo dije en la rueda de prensa posterior al partido y lo repito hoy por si alguien no lo pudo escuchar.

Estoy y estamos absolutamente en contra del racismo. Nosotros como Club, históricamente, hemos tenido y tenemos jugadores de raza negra en el equipo. Y los hemos querido y respetado como personas por encima de todo.

No voy a permitir que la afición del Valencia CF y a Mestalla se le tache con calificativos que no representamos. Al igual que un jugador se rebela, con toda la razón, contra insultos que atentan contra su dignidad, hecho que apoyo con toda la contundencia, nosotros como Club y como afición nos rebelamos contra quien durante todos estos días nos han acusado de ser lo que no somos. Lo digo en primera persona y como entrenador del Valencia CF, y es algo que quiero dejar claro hoy.

La siguiente situación es que el Valencia CF, cuando se produjeron los hechos, actuó con la rapidez necesaria para poner la situación en manos de la Policía para cumplirse la ley en este tipo de situaciones.

Por último, la sanción que el Club ha recibido me parece desproporcionada e injusta".