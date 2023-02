RESULTATS CAIXA POPULAR

Rosendo Ortí: "Tenim mecanismes per a ajudar als client a pagar la hipoteca"

El director general de Caixa Popular, Rosendo Ortí, ha valorat els 21,4 milions d'euros de beneficis obtinguts per l'entitat en 2022. Preveu uns beneficis de prop de 85 milions d'euros entre 2023 i 2025, així com obrir un mínim de sis oficines noves de l'entitat, dins del seu pla estratègic d'evolució a tres anys. Considera que 2023 estarà marcat, entre d'altres coses, pels tipus d'interes més elevats. Per això, ha destacat que la cooperativa de crèdit valenciana "és imaginativa i es posa en la pell del client per a ajudar -lo".