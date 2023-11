Rafa Benítez vuelve a Mestalla, el sitio donde fuimos felices con él

Más de siete años después, Rafa Benítez volverá a pisar el estadio de Mestalla. El técnico que conquistó dos Ligas y una UEFA para el Valencia regresa a un estadio donde fue feliz a principios de siglo. Y lo hará para enfrentarse en el banquillo al que fuera uno de sus futbolistas más importantes de aquel entonces, Rubén Baraja y con el que guarda una excelente relación.

No cabe duda que para Benítez será especial regresar a Mestalla. En su última visita en enero de 2016 como entrenador del Real Madrid, la afición del Valencia le recibió con mucho cariño pese a ser el técnico del equipo madridista. Una gran pancarta bajo el lema "nos regalaste los mejores años de nuestras vidas. Gracias" daba la bienvenida al madrileño.

Y es que lo que hizo Rafa Benítez al frente del Valencia va a ser muy difícil de igualar. Llegó al Valencia en 2001 tras conquistar el ascenso con el Tenerife pero envuelto de cierta polémica. Ese verano el Valencia trató de firmar a Luís Aragonés, Mané y como cuarta opción, y como apuesta del entonces Director Deportivo Javier Subirats, se firmó a Benítez. El revuelo que se montó aquel verano llevó a tener que ratificar mediante un comunicado oficial su nombramiento antes incluso de sentarse en el banquillo.

Pese a que las cosas no comenzaron bien en forma de resultados, algo parecido a lo que le está sucediendo en el Celta en este inicio liguero, el equipo practicaba buen fútbol. En enero y tras varios empates, el presidente Jaime Ortí se llegó a plantear su destitución. La remontada ante el RCD Espanyol en la segunda mitad lo cambió todo. Desde esa victoria el equipo fue hacia arriba hasta el punto de conseguir, treinta y un años después, un título de Liga. Solo dos campañas después repetiría el éxito añadiendo a la Liga una copa de la UEFA en lo que fue la temporada del "doblete".

Sus desavenencias por aquel entonces con el Consejero Delegado Manuel Llorente, quien llegó a decirle después de ganar dos ligas que si perdía tres partidos seguidos podría echarle para no ofrecerle un contrato de larga duración, propiciaron su salida al Liverpool. En la primera temporada en el equipo inglés levantó una Champions League en Estambul ante el Milan en una de las finales más increíbles que se recuerdan en la historia de la competición.

Rafa Benítez siempre ha reconocido el gran cariño que siente por Valencia, el Valencia CF y sus aficionados. En Radioestadio Noche de Onda Cero manifestaba la pasada temporada que "creo que la ciudad, la afición, el club debe estar arriba entre los equipos que disputen jugar en Champions o ganar títulos. Me da mucha pena ver que va bajando año a año. Me da mucha pena y me alegro que Pipo y Marchena estén ahí a ver si ellos que conocen bien el club tienen un poco de suerte y acierto y lo sacan de ahí. Yo creo que lo van a hacer. Es una pena que un club como el Valencia esté ahí cuando debería estar mucho más arriba".

No cabe duda que para él será especial volver a Mestalla al igual que para Rubén Baraja enfrentarse al que fue su maestro. También el actual técnico del Valencia habla maravillas de Benítez cada vez que se le pregunta por él.

Este sábado el Celta visita Mestalla y con él un entrenador que hizo muy felices a miles y miles de valencianistas. Seguro que para ellos, para los valencianistas, también será especial recibir en su casa a Rafa Benítez.