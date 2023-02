Rafa Benítez: "El Valencia debería pelear por Champions o títulos"

Rafa Benítez fue protagonista en Onda Cero en el programa Radioestadio Noche. El ex técnico del Valencia hablo de la situación actual del conjunto de Mestalla y de la llegada de Rubén Baraja y Carlos Marchena al banquillo.

"Valencia me ha tratado muy bien. Al principio hubo dudas cuando llegaba un entrenador sin nombre a un equipo grande. Luego tuvimos la suerte y el acierto de conseguir títulos y sintonizar muy bien con la afición", reconocía Rafa. "Creo que la ciudad, la afición, el club debe estar arriba entre los equipos que disputen jugar en Champions o ganar títulos. Me da mucha pena ver que va bajando año a año. Me da mucha pena y me alegro que Pipo y Marchena estén ahí a ver si ellos que conocen bien el club tienen un poco de suerte y acierto y lo sacan de ahí. Yo creo que lo van a hacer. Es una pena que un club como el Valencia esté ahí cuando debería estar mucho más arriba".

Lo que no quiso desvelar es si tuvo en todo este tiempo desde que se marchó en 2004 la oportunidad de regresar en algún momento. "No suelo decir el nombre de los equipos que me llaman. Si ellos no lo dicen, yo tampoco", aseguraba el ex técnico del Valencia.