Los promotores insisten en València en la necesidad de suelo finalista

El presidente de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCEspaña), Juan Antonio Gómez-Pintado y Antonio Olmedo, presidente de la Asociación de Promotores Constructores de València (APROVA) han destacado en su intervención inicial la escasez de suelo y la necesidad de aumentar la oferta de vivienda para evitar la subida de precios finales. Olmedo ha reclamado “seguridad jurídica, transparencia en la gestión, digitalización de procesos y eficacia administrativa, agilidad en los trámites". "No puede estar la Administración más pendiente del control que de la iniciativa, no puede estar más pendiente de la burocracia que del desarrollo”, ha señalado el presidente de APROVA. Por su parte, Juan Antonio Gómez-Pintado ha vuelto a mostrar el rechazo del sector a la Ley de Vivienda. En su opinión, se va a producir una "limitación del precio de los alquileres en zonas tensionadas, mientras la norma sigue atascada desde hace meses y pendiente de tramitación parlamentaria". "Esa no es la vía, sino el aumento de la oferta", ha añadido.

Más de 450 asistentes de los principales sectores vinculados a la vivienda han debatido sobre los retos que tiene el sector en el futuro y la necesidad real de aumentar la colaboración público-privada. El congreso tiene el objetivo de marcar la ruta del sector y los planes de acción ante las diferentes problemáticas ya identificadas. La jornada inicial también ha contado con la presencia del Vicepresidente segundo y conseller de Vivienda, Héctor Illueca, y el secretario general de Vivienda y Suelo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, David Lucas.

Informe sobre demanda

La última ponencia de la jornada ha sido a cargo de Narciso Michavila, presidente de GAD3, quien ha presentado un extenso informe del sector sustentado en una encuesta a más de 1500 españoles. Una de las conclusiones es que en el próximo quinquenio los españoles demandarán 15 millones de viviendas.