El presidente de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat Valenciana (Aerte), José María Toro, ha asegurado que a las residencias no se les puede exigir algo para lo que no están preparadas, y ha pedido más coordinación socio-sanitaria.

Para la patronal valenciana de residencias, “lo que ha fallado en esta crisis sanitaria ha sido el sistema público”, para el que piden más recursos, “y no el actual modelo residencial”, ha asegurado José María Toro, presidente de AERTE.

Desde los grupos que sustentan el gobierno autonómico, Podem, Compromís y PSPV, han pedido “más autocrítica” a la patronal de residencias. Toro ha reconocido “que fallaron en la comunicación con las familias, en la posibilidad de cubrir las bajas del personal y en no haberse adelantado a la orden de Administración sobre la restricción de visitas en los centros”, algo que, según ha explicado José María Toro, venían reclamando desde el 26 de febrero.

Por parte de la oposición, el Partido Popular ha afeado a la Conselleria d’Igualtat la falta de comunicación con el sector. En su intervención, el presidente de AERTE ha puesto el foco también en la gestión de la vicepresidenta y consellera Mónica Oltra por no haberse reunido con el colectivo: “En los dos peores meses de la historia de las residencias solo hablé una vez con Oltra. Es la única autonomía en la que ha ocurrido esto”.

Desde el departamento que dirige Mónica Oltra se ha negado esta afirmación asegurando que el contacto con el presidente de la patronal residencial "ha sido constante a lo largo del estado de alarma por parte del personal directivo de la conselleria", con más de una veintena de llamadas telefónicas, tres de ellas con la consellera, “con la que también se ha reunido presencialmente y por videoconferencia una vez”.

Entre las propuestas del dirigente de AERTE están la práctica de pruebas periódicas cada 15 días en las residencias y que se dote de más recursos a la atención primaria.

En su comparecencia en la comisión de las Cortes para la reconstrucción social, económica y sanitaria de la Comunidad Valenciana tras la pandemia, ha señalado que a las residencias no se les puede exigir algo para lo que no están preparadas, y ha reclamado mayor coordinación socio-sanitaria. "No tiene sentido culpabilizar a las residencias porque no estábamos preparados", ha dicho el presidente de Aerte.