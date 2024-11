Peter Lim ya tiene libertad para vender todas sus acciones del Valencia

Peter Lim ya puede vender todo su paquete de acciones del Valencia que ahora mismo ronda el 92% de la sociedad. La liquidación de la deuda histórica con Caixabank le libera de mantener el 51% de las acciones.

En 2014 cuando Lim compró la mayoría accionarial del Valencia se comprometió con el máximo acreedor del club en mantener el 51% de las acciones hasta 2026 a cambio de una quita de la deuda que rondaba los 60 millones de euros. Con la operación de Goldman Sachs y a través de distintos fondos de inversión, el Valencia ha obtenido 121 millones de euros destinados al pago de la deuda con Caixabank, Right Media y Gedesco. La liquidación total ha supuesto una reestructuración de la deuda que además permite a Lim vender sus acciones al haber liquidado por completo la deuda con Caixabank.

La desaparición de la quita da libertad a Lim para vender sus acciones

Nadie sabe, ni tan siquiera en el propio club, si su intención es vender o no pero no se esconde que con la reestructuración de la deuda y la construcción futura del nuevo estadio el valor de sus acciones se ha incrementado. Si a esto le añadimos que ya no tiene ninguna obligación de mantener ese 51% de las acciones no cabe duda que es el escenario ideal para que se produzca esa venta.

Reestructuración de la deuda

El Valencia anunciaba recientemente de forma oficial que había obtenido un primer préstamo de 121 millones de euros a través de distintos fondos de inversión americanos en una operación liderada por Goldman Sachs.

Hasta ese momento los principales acreedores del club eran Caixabank, Right Media y Gedesco con unos préstamos cuyo tipo de interés rondaba el 7,38% de interés variable de media. Con los nuevos acreedores el tipo se sitúa en el 6,38% fijo de media.

Además se ha conseguido un período de tiempo de 7 a 10 años en los que existen dos años de cadencia. Es decir, el Valencia comenzará a pagar intereses del préstamo este próximo mes de julio pero no comenzará a amortizar el principal hasta enero de 2027.

La reestructuración de la deuda y el nuevo Mestalla, el escenario ideal para una venta

Otro de los hechos significativos con la liquidación de la deuda con Caixabank es que se ha levantado la hipoteca que tenía el actual Mestalla. El nuevo préstamo está ahora garantizado con los derechos televisivos y los ingresos comerciales.

Adicionalmente el Valencia ha obtenido otro préstamo de 65 millones de euros, al 7,13% de interés este directamente de Goldman Sachs, que irá destinado en su momento a la construcción del nuevo Mestalla. De momento al club le sirve para tener circulante. El Valencia ahora mismo está buscando otro crédito de máximo 325 millones de euros, que será aprobado en la próxima Junta de Accionistas, que irá destinado a finalizar las obras del nuevo Mestalla. Cuando lo obtenga 65 millones los destinará a liquidar la deuda de Goldman Sachs. De ahí que se trate de un "préstamo puente".

Préstamo para finalizar el nuevo Mestalla

La próxima Junta General de Accionistas aprobará que el Valencia siga buscando un nuevo crédito de máximo 325 millones de euros para poder finalizar las obras del nuevo Mestalla que se tienen que reanudar antes del próximo mes de enero.

Este nuevo préstamo tendría un plazo de 20/25 años . De él se descontarían las cantidades obtenidas con la venta de las parcelas del actual Mestalla, que según el propio club estaría por encima de los 100 millones de euros, la venta del terciario del nuevo Mestalla y del actual edificio de oficinas. Además este nuevo préstamo estaría garantizado con los ingresos a futuro del nuevo estadio.