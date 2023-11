Pablo Sánchez: "No se nos ha pasado el cabreo"

A Pablo Sánchez, presidente del Levante UD no se le ha pasado el enfado por lo sucedido en Butarque ante el Leganés. El equipo granota fue gravemente perjudicado por el colegido al anular un gol a todas luces legal y que nadie entiende el porqué no subió al marcador.

El presidente levantinista ha confirmado que han pedido el audio del VAR sobre esa jugada. "Queremos poder escuchar la conversación aunque ya se sabe más o menos. Yo estuve hablando con el árbitro al acabar el partido y dijo que fue una decisión del linier, del árbitro y corroborada por el VAR". Reconoce que "el cabreo no se nos ha pasado. Fueron bastantes decisiones equivocadas. Algo tenemos que hacer entre todos para mejorar el nivel. Vosotros estáis viendo lo que está pasando cada semana y hay decisiones que no se entienden. No hay un criterio exacto para todos".

Está previsto que tanto el técnico del Levante, Javier Calleja como el del Valencia, Rubén Baraja se reúnan mañana con el Comité Técnico de Árbitros.