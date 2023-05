Oxfam Intermón Trailwalker, equipos con responsabilidad social

El Trailwalker, impulsat per Oxfam Intermón, és una marxa solidària en la qual equips formats per sis integrants, quatre persones que caminen o corren i dues de suport han de completar un recorregut de 100km i, alhora, recaptar un mínim de 1.700€ que es destinaran a projectes solidaris que l'organització té a Àfrica i Amèrica Llatina per a garantir l'accés de la població a aigua potable.

Els equips de Caixa Popular estan formats per 24 persones, 16 marxadors i 8 persones amb 3 vehicles completaven l'equip de suport que els prestarà ajuda durant el recorregut. Tots ells han entrenat conjuntament en un exemple de treball en equip per a completar els 100 quilòmetres d'aquesta marxa solidària en menys de 32 hores. Per a això, han estat entrenant durament durant 6 mesos, preparant-se física i mentalment per a aquesta gran prova. Amb la seua 9a participació en el Trailwalker d'Oxfam Intermón, Caixa Popular demostra una vegada més el seu compromís amb la societat i amb l'esport i el seu interés a col·laborar amb iniciatives que fomenten valors com la solidaritat, l'esforç i el treball en equip.

Parlem amb Ana Pons, directora de l'oficina de Carters; José Climent, gestora de clients de l'oficina de Picassent; i José María Company, Director de Banca Particulars.