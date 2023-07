La opinión de Gattuso sobre si Lim debe vender o no el Valencia

Gennaro Gattuso ha ofrecido una entrevista en exclusiva para "El Chiringuito" con Josep Pedrerol. En la charla realizada en Marbella, el ex técnico del Valencia contesta por primera vez a dos preguntas fundamentales: si se sintió traicionado por Peter Lim y si el máximo accionista del Valencia debería vender o no sus acciones.

Sobre esa posible salida de Lim del Valencia afirmaba que Lim tiene que decidir, porque el Valencia estamos hablando de la historia del fútbol en España. Cuando yo era pequeño, tenías Real Madrid, Barcelona y Valencia. El Valencia es un club histórico, un club grande merece más de lo que están haciendo en este momento".

Y acerca de si se sintió traicionado por Lim aseguraba que "No me engañó. Empezamos la temporada y en los últimos tres días de mercado se fueron Carlos Soler y Guedes, dos jugadores importantes para el club. El club sabía que en enero cuando empezaba el mercado teníamos que fichar dos o tres jugadores. No quería que todo el mundo pensara que yo estaba en el Valencia porque era amigo de Peter Lim".