El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha dictado una nueva sentencia que declara «nulos de pleno derecho» tanto el plan especial de la zona de actividades logísticas (ZAL) del puerto de València como la resolución de la Generalitat Valenciana con la cual se aprobó.

La resolución del TSJ, responde al recurso presentado por la Asocación Per l'Horta que defiende la reversión para crear un espacio verde entre el Turia y la Albufera.

La sala establece, al igual que hizo con el recurso presentado por la Asociación Vecinal La Unificadora de La Punta, que el plan especial de la ZAL tendría que haber sido sometido a una evaluación ambiental estratégica ordinaria, y no simplificada, como hizo la Administración autonómica. El Portavoz de Per l´Horta, Antonio Montiel, ha explicado que con esta sentencia el tribunal argumenta que el suelo sobre el cual está prevista la ZAL no puede considerarse urbano.

La urbanización de la ZAL supuso la destrucción de 70 hectáreas de huerta y la expulsión de sus casas de más de 100 familias.