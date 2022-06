Mumbrú: "El esfuerzo y la lucha es innegociable incluso por encima del talento"

Álex Mumbrú ha sido presentado como nuevo entrenador de Valencia Basket. Llega cargado de ilusión y ambición y reconoce que "hay una cosa innegociable en mi equipo: el esfuerzo y la lucha. Está incluso por encima del talento. Tienen que esforzarse al 200% en cada partido. Hay que trabajar para conseguirlo".

Objetivo llenar la Fonteta

Uno de los objetivos para la presente temporada con el regreso de la Euroliga donde Valencia Basket ha recibido una wild card es llenar la Fonteta. "Es fundamental que la gente se sienta orgullosa de su equipo, tenemos que ir llenando más y más la Fonteta. Es uno de mis objetivos".

Tenemos que ir llenando más y más la Fonteta, es uno de mis objetivos

Para Álex Mumbrú la manera de conseguirlo es "convencer a la gente jugando buen baloncesto. Lo primero es que vengan sea a criticar o a animar y a partir de ahí convencerlos con lo que vean en la pista, cómo luchan por cada balón... La gente cuando ve un equipo que lucha y hace buen baloncesto es el mejor argumento para que vengan. Tenemos que hacer un buen baloncesto y con eso poder llenar de nuevo la Fonteta".

En cuanto al objetivo para las dos competiciones, liga ACB y Euroliga, señalaba que "el objetivo real es hacer una buena Euroliga y quedar lo más arriba en ACB. Todo el mundo quiere ganar pero solo gana uno. Nuestro objetivo es ganar y tenemos que llegar a él con trabajo y haciendo un buen grupo".

Y sobre la wild card para jugar la máxima competición europea añadía que "estoy orgulloso de la oportunidad que me da Valencia Basket. Me demostraron las ganas de formar un equipo competitivo. Se demuestra, teniendo la wild card de la Euroliga, que esto es un trabajo de muchos años. Habla muy bien del trabajo de Valencia Basket".

Reforzar el equipo

Respecto a los refuerzos que necesita Valencia Basket afirmaba que "ficharemos al jugador que reúna las características que queremos. Tenemos muy claro el perfil que queremos. Tenemos una buena base de jugadores que intentaremos complementar. Hemos de hacer un buen grupo, un buen equipo. Buscaremos poder físico dentro para poder competir en Euroliga y para poder complementar lo que tenemos. También para el juego exterior en la posición de base. Buscaremos el mejor perfil en función de lo que necesitamos para competir en dos competiciones". Y de los ocho jugadores que mantienen contrato reconoce que "contamos con los jugadores que tienen contrato y estamos buscando sus mejores complementos aunque también tenemos que ver las intenciones de ellos, ver si se quieren quedar en Valencia Basket".

Proyecto ambicioso pero sostenible

Una de las palabras más repetidas en los últimos tiempos en Valencia Basket es "sostenible". También Álex Mumbrú la ha utilizado en su presentación. "hemos de intentar y una de las partes importantes es hacer un equipo sostenible, no volvernos locos con los presupuestos sino seguir una línea muy clara".

Una de las partes importantes es hacer un equipo sostenible

Pese a ello habla de un proyecto ambicioso como uno de los motivos que le han llevado a aceptar la oferta de Valencia Basket. "El proyecto es lo que me ha traído aquí, un proyecto ambicioso. Fue lo primordial además del trato que tuvimos. Creo mucho en las personas y Valencia Basket con Enric y Chechu han sido una parte importante de que esté aquí. Le guardo mucho cariño a Bilbao pero llegó el momento de salir y Valencia Basket es un equipo competitivo y con ganas y era un paso adelante perfecto. No he entrenado en Euroliga pero todos han tenido su primera vez".

Y al respecto de esa ambición añadía que "los que me conocen saben lo ambicioso que soy y las ganas e ilusión que tengo. Llevaba 13 años en un club, soy hombre de club y siempre pongo el club por encima de las personas. No es más presión firmar por tres temporadas. El club lo ha decidido así y me parece bien".

En el acto de presentación tambuén se ha renovado el patrocinio de Vitaldin Sport para las dos próximas campañas.