Marina García, Fallera Mayor Infantil 2024: "Espero unas Fallas mágicas e inigualables, en las que María Estela y Marina estemos a la altura"

Llegó a la radio al día siguiente de ser elegida, ya pasaba del mediodía y se notaba que la noche había sido larga. Sin embargo, sus ojos y su sonrisa eclipsaban cualquier indicio de cansancio. Al entrar y sin apenas conocernos, soltó: ¡Hola, qué tal! ¡Soc Marina García y estoy muy bien!... Y así empezó nuestra conversación. Marina tiene 11 años y cursa Sexto de Primaria en el CEIP Lloma del Mas. Es socorrista en el club de salvamento y socorrismo SOS Bétera, donde se entrena tanto en la playa como en la piscina, participando en numerosas competiciones a nivel autonómico y nacional. Valencia tiene una gran representante y aquí puedes conocerla un poco más.

¿Cómo va todo, Marina?

¡Hola, qué tal! ¡Soc Marina García y estoy muy bien!

¿Quién está viviendo en casa todo esto con más intensidad?

En general, todos lo estamos viviendo con mucha intensidad, pero podría decir que mi madre, mis abuelos y yo quizás un poco más. Mi padre se encarga especialmente de mis hermanos pequeños y a veces son mis abuelos quienes cuidan de mí. Mi abuela se encarga de organizar la casa, los trajes nuevos, los aderezos...

¿Y qué tal llevas la fama? Porque ahora eres famosa.

Pues la fama... ¡Muy bien!

Fotos, autógrafos... ¿no?

Autógrafos no firmo... ¡pero fotos sí! ¡Muchas!

Háblame un poco de María Estela Arlandis, o mucho, eso ya es cosa tuya.

María Estela es un encanto, le quiero un montón. Me llevo muy bien con ella, nos entendemos a la perfección. Está siempre pendiente de mí, es una persona muy buena, simpática y alegre. Además, tiene una familia muy divertida. Me llevo genial con sus hermanos y les quiero mucho. Entre las dos hacemos una familia súper numerosa.

¿Qué significan ellas para ti?

Ellas son mis compañeras de viaje, son fantásticas, y les quiero un montón. Son uno de los pilares fundamentales de este año. He disfrutado mucho con ellas y nos queda mucho por vivir juntas. Estoy muy feliz de poder llamarlas AMIGAS.

¿Qué profesión relacionada con las fallas elegirías?

Me decantaría por la pirotecnia y la indumentaria. Me encanta la pirotecnia, pero también coser. Me gusta mucho coser retalitos, sobre todo cuando voy a probarme trajes. Siempre intento coserme algún bolsito o algo...

¿Qué es lo que mejor se te da? Eres tan buena que ni yo te ganaría.

Pues... a dormir no me gana nadie... (risas) Pero también se me da bien el salvamento y socorrismo. Aunque este año he tenido que dejar de lado los entrenamientos porque no es compatible con los moños en el agua... Se me da bien... ¡Hay una prueba de playa que se llama banderas que creo que te ganaría! ¡Te reto a ir un día a la playa y competimos en banderas!

¿Y si fueras componente de JCF, ¿qué cargo te gustaría tener?

Valoraría mucho la labor de los acompañantes. Son súper importantes para nosotras y creo que su función es muy bonita... No me importaría empezar por ahí y luego, poco a poco, asumir otras funciones hasta llegar a ser presidenta...

¿Qué es para ti tu falla y qué es lo que más te gusta de pertenecer a ella?

Para mí, mi falla es mi segunda casa, mi familia. Allí tengo a mis amigos, a mi familia... Ellos me han visto crecer y me han enseñado todo lo que sé de las fallas, y les estoy muy agradecida por cómo se están portando conmigo y con mi familia este año (y siempre). Lo que más me gusta de pertenecer a mi falla es ese ambiente de familia que se respira, en el que todos nos conocemos, nos ayudamos y nos queremos.

¿Qué esperas de este año?

Pues espero mucho... Y ya lo estoy recibiendo. Cada día aprendo algo nuevo y espero poder construir recuerdos muy bonitos y guardarlos en mi memoria para siempre.

Oye, y ¿cómo es el presi de Junta?

Santi es un hombre encantador. Es muy paciente con nosotras y muy atento. Me gusta mucho que sabe escuchar y está pendiente de que no nos falte de nada. ¡Y también le gustan mucho las chuches, como a María Estela y a mí!

Dirígete a todos los peques de la fiesta.

Chicos, chicas... ¡preparaos! ¡Llegan las fallas! ¡La mejor fiesta del mundo! Espero que disfrutéis como nunca de nuestras esperadas fiestas. Que os podáis vestir todos los días de valencianos, que comáis mucho chocolate, churros y buñuelos. ¡Y que tiréis muchos petardos, pero con mucho conocimiento, por favor!

¿Qué titular te gustaría leer en prensa el 20 de marzo?

"Fallas 2024 mágicas e inigualables. Unas fallas para el recuerdo donde María Estela y Marina han demostrado estar a la altura de su cargo".

¿Alguna historia fallera que contar?

Pues... que el nombre de mi familia está marcado en la historia de mi falla. Mi tía fue Fallera Mayor en el 25º aniversario; mi madre, en el 30º aniversario; y yo, en el 50º.

¿Te gustaría de mayor llegar a ser presidenta de tu falla? ¿O primero te veremos cómo Fallera Mayor?

Primero, como Fallera Mayor de mi falla y espero que Carlos y Pablo sigan siendo presidentes para acompañarme.

Diga usted lo que quiera para despedirse de nuestros queridos lectores.

Muchas gracias a todos por dedicar vuestro tiempo a conocerme un poco más y nos vemos pronto por Valencia.

Fallas 2024: La Fallera Mayor Infantil define a la Corte

¿Cómo definirías a las componentes de la corte con una palabra para cada una?

Valeria: contundente

Lola: nervio puro

Gabriella: felicidad

Sofía: detallista

Julia: terremoto y amor

Martina: dulzura

Marina Lacomba: bondad

Eva: alegría

Rocío Paredes: diversión

Paula: perfeccionista

Carla: cariñosa

Rocío Bonal: inocencia

María Teresa Arlandis y Marina García, Falleras Mayores 2024 | Armando Romero

Fallas 2024: Marina García, de cerca

Cantante favorito y canción que no dejes de escuchar: Dove Cameron y cualquier canción de la saga Descendants

Comida favorita: Tortilla de patata de mi yaya Luisi

Personaje histórico: La atleta Kathrine Switzer

¿A quién admiras?: A mi familia

Viaje pendiente: Santorini, Grecia

Tu rincón favorito de Valencia: Campanar

Asignatura favorita: Arts and Crafts

¿Qué quieres ser de mayor? Profesora

¿Tienes mascota? No, pero la tendré

Acto favorito: La plantà

Tu palabra favorita: Familia

Tu palabra favorita en valenciano: Germanor

Equipo de fútbol: Valencia CF

¿Qué famoso te gustaría que visitara Valencia en Fallas? Gavi, jugador del Barça

Acaba la frase: Valencia en Fallas es... Lo mejor del mundo entero