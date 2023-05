María José Catala (PP): "No me gusta la gestión del actual propietario del Valencia"

La candidata del PP a la Alcaldía de Valencia, María José Catalá ha participado en el Fórum Europa Tribuna Mediterránea. Y ha manifestado que si llega a ser alcaldesa de Valencia buscará una "posición unánime y fuerte frente a Meriton para exigirle que cumpla con la ciudad y respete a los aficionados valencianistas".

Así ha asegurado que "me reuniré durante los primeros cien días con todos los grupos municipales" en busca de esa postura "fuerte y unánime". Además ha reiterado que "no me gusta la gestión del actual propietario".

En este sentido aboga por el "consenso, el trabajo y no manosear un sentimiento tan potente como es el valencianismo y menos en elecciones".

También ha recordado que como "valencianista y accionista" del Valencia "no me gusta nada la gestión. No está a la altura de la afición ni del club ni de la ciudad. Así de claro". Y ha expresado su deseo de "dejar de ver sufrir al Valencia" y que ojalá se pueda "garantizar su supervivencia en Primera División".