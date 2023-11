Marcelino cuenta en Radioestadio Noche su salida del Marsella

Marcelino tuvo una salida abrupta del Olimpique de Marsella y ahora está valorando diferentes opciones. Ahora considera que hay riesgo ya que lo ideal es empezar desde verano: "Las tres veces que he empezado proyectos al inicio de temporada en Villarreal, Athletic y Racing ha ido muy bien y cumplimos los objetivos".

"Con los años te das cuenta que la prudencia y la paciencia son buenas consejeras si no tomas decisiones de las que puedes arrepentirte", añade y aprovecha ahora para ver fútbol: "Cuando estás trabajando analizas y cuando no estás trabajando ves. Ves a equipos que te llaman la atención por su idea futbolística y de equipos que pueden resultar apasionantes".

"La ansiedad no es buena consejera. Te llaman te ofrecen unas condiciones, valoras el equipo, escuchas los objetivos y ves si son realizables y a partir de ahí si se dan las condiciones por las dos partes y hay esa ilusión inicias el proyecto", explica sobre cómo valora las ofertas.

Y explica su salida de Marsella, que no es la primera en circunstancias extrañas que tiene: "Tendría para escribir un libro. En España tuve alguna historia rocambolesca. Todo te ayuda a progresar y en los momentos de mayor dificultad sacas mejores conclusiones. Íbamos a una experiencia de dos años amparados por la confianza de Pablo Longoria, iniciamos el proyecto y casi no nos dio tiempo a nada. Hubo una circunstancia lamentable que provocó la salida del presidente y eso hizo que nosotros fuimos de su mano, saliéramos".

Justo tras un fin de semana que han dejado imágenes lamentables de los ultras del Marsella: "Me entristece ver esas imágenes. La grandeza de un club como el Marsella queda ensombrecida por estos actos vandálicos. Los ultras dificultan la evolución de este club".

"Como entrenador no he sentido miedo ni he tenido amenazas. No así mis superiores que han recibido amenazas en su despacho y eso no es propio de un club que quiere ser serio", explica y aclara que no siente que Longoria, el presidente le dejara tirado: "No considero que me hayan dejado tirado. Las personas tenemos más o menos obligaciones y de corresponder a lo que un superior nos ha otorgado. No estuve en las conversaciones de los superiores".

"La Premier es la NBA del fútbol pero es difícil entrar allí. La temporada pasada tuve varias opciones en equipos de la parte media baja de la tabla y en aquel momento consideramos que no era lo más oportuno y este año no sé qué puede suceder"