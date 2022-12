El Maratón Valencia da el pistoletazo de salida al Maratón de Maratones

El Maratón Valencia Trinidad Alfonso ha presentado hoy su 42ª edición, la que completa un maratón de maratones, que tendrá lugar el próximo domingo 4 de diciembre. Una edición que contará con 30.000 corredores inscritos, la mitad de ellos llegados desde fuera de España, y que recupera un fin de semana completo lleno de actividades para los corredores pero también para toda la ciudad y todos los visitantes tengan la edad que tengan.

“Bendita locura la que estamos viviendo en València. En Correcaminos siempre le hemos puesto amor y pasión a las cosas. Y debemos agradecer al Ajuntament de València que se ha volcado para ayudarnos a ver este crecimiento. Pero no habría sido tampoco posible sin Juan Roig y su Fundación Trinidad Alfonso, que ha contribuido mucho más allá de lo económico. Nos ha ayudado a combinar la pasión y el amor de Correcaminos por la seriedad y profesionalización de nuestro equipo. Y a entender que nuestro futuro pasaba por tener un evento fuerte económica y deportivamente. Es una alianza bien engrasada”, afirmó Paco Borao, presidente de Correcaminos y director de carrera.

El Maratón Valencia cuenta con un presupuesto de seis millones de euros, de los que el 45% se cubren con las inscripciones de los corredores, el 23% lo aporta la Fundación Trinidad Alfonso, colaborador principal de la prueba, el 21% los patrocinadores y colaboradores y el 11% se corresponde con otros ingresos e instituciones. Por costes, el 43% se utiliza para sufragar la infraestructura y los servicios al corredor, el 37% a la élite y un 20% para el personal que trabaja en la prueba.

“La Fundación llegó al Maratón para ayudar a construir un evento tan sólido que sea tan importante para la ciudad y el entorno como lo es ahora. Y seguimos ilusionados con el futuro de las pruebas. Seguiremos apoyando a un evento que para nosotros es esencial, en el año 1 de nuestra vida o en el décimo aniversario que estamos a punto de cerrar o en 2024. No se entiende la Fundación sin el Maratón Valencia.”, añadió Juan Miguel Gómez, director de la Fundación Trinidad Alfonso. Además de recordar a todos los patrocinadores y marcas, agradeció a las empresas que enriquecen la experiencia del corredor con las 420.000 unidades de productos para la bolsa del corredor.

El acto, que se ha celebrado en l’Hemisfèric de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, ha servido también recordar que el Maratón Valencia sigue teniendo entre su principal objetivo ser la carrera que mejor trate a los corredores, prueba de ello, ha explicado Esther Zazo, de Atención al Corredor de la SD Correcaminos, es que este año se han recibido 18.655 mensajes de 12.418 usuarios, de los que más de 13.000 se han respondido antes de los 15 minutos, o se han realizado más de 6700 comprobaciones individuales de marca para acreditar box de salida.

El Maratón Valencia 2022 recupera todos los eventos paralelos después de dos años en los que participarán no solo los corredores sino también sus familias, acompañantes y todos los valencianos que quieran acercarse. Para Javier Mateo, concejal de Deportes del Ajuntament de València, “es un placer acoger a todas estas personas que vienen a correr la 42ª edición”. “Esto supone un impacto muy importante para València: impacto económico, del que este año esperamos grandes cifras que beneficiarán a la ciudad; impacto reputacional, en el que cada uno de los corredores, y especialmente los 15 000 internacionales, se convierten en embajadores de la ciudad por todo el mundo; y por último, el impacto emocional: 30 000 historias que cumplirán un reto en el Maratón Valencia Trinidad Alfonso”, ha afirmado.

Además, New Balance, marca deportiva de la prueba, se ha implicado con la ciudad a través de diferentes acciones, como ha destacado Daniel Scheidgen, director de Marketing de New Balance Iberia. “Hemos querido interactuar con todos los habitantes de la ciudad, de ahí nuestra acción del ‘Runstaurant’ y la amplia campaña exterior para dar la bienvenida. Creo que es imposible que alguien venga a València este fin de semana y no sepa que se celebra el Maratón Valencia”.

El recuerdo de Domingo Mengual

El Maratón Valencia tuvo un recuerdo para Domingo Mengual, uno de los magníficos que habían completado todas las ediciones de la prueba y que, tristemente, falleció hace unos meses. Uno de sus compañeros, Manuel Sánchez, le entregó un dorsal con su nombre a la familia y la prueba les obsequió con una imagen de la última entrada en meta de Domingo, en el momento más emotivo de la presentación.