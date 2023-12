La lucha por la Copa del Rey para el Conqueridor se decide en Teruel

El UPV Léleman Conqueridor ha encarado su clasificación para la Copa del Rey de Madrid 2024 con su victoria del pasado fin de semana ante el CV Melilla. El triunfo de los valencianos en el debut de Marcos Dreyer en su banquillo allana las opciones de estar en el torneo del KO, pero la clasificación no llegará hasta la disputa de la última jornada de la primera vuelta, en horario unificado, y en la que se deben dar una serie de resultados en los que Conqueridor siempre sale favorecido en caso de vencer en Teruel.

Conqueridor depende de sí mismo ante un Teruel en situación similar

Uno de los grandes partidos de la jornada, duelo directo por la Copa del Rey, será el UPV Léleman Conqueridor – Pamesa Teruel Voleibol. Los turolenses, verdugos precisamente del conjunto valenciano en la Copa 2023 de Soria, se encuentran con 12 puntos, uno menos que Conqueridor, y ocupan la octava plaza de la liga regular. Los de Maxi Torcello, que se reencontrará con su amigo Dreyer el próximo sábado, llevan cuatro derrotas consecutivas e intentarán aprovechar el apoyo de la ‘Marea Naranja’ para certificar su presencia en la Copa.

Cualquier victoria de Conqueridor, ya sea de tres o dos puntos, clasifica a los valencianos. En caso de derrota de los de Dreyer, caer en el desempate también valdría virtualmente. Y pase lo que pase, ambos conjuntos mirarán a Lugo, Manacor y Melilla porque se tienen que dar una gran combinación de resultados para que el UPV Léleman Conqueridor se quede fuera de Copa. Solo perder por 3-0 o 3-1 y las victorias de Manacor y San Roque de tres puntos dejarían fuera a los de Marcos Dreyer.

Con un ojo en el norte, este y sur de España en caso de derrota

UPV Léleman Conqueridor estará pendiente de las retransmisiones del Lugo - San Roque, Manacor - Cisneros y Melilla – Palma, donde hay tres equipos más en la pelea por la Copa. Si Manacor no suma, Conqueridor estará clasificado matemáticamente. Si los baleares se hicieran con algún punto, pasaría a ser San Roque quien decidiera la suerte de Conqueridor. Los canarios necesitan vencer en Lugo para dejar a los valencianos fuera de Copa, pero en caso de que sea por tres sets a dos nunca llegarían a igualar al combinado de Marcos Dreyer.

La batalla por la Copa no acaba aquí, ya que Club Vóley Palma también tiene una mínima posibilidad de meterse en el torneo del KO. Los baleares necesitan una derrota en la que no sume Teruel y San Roque también caiga, ya sea sumando un punto o yéndose de vacío de Lugo. En cualquier caso, los resultados de Palma no afectan a Conqueridor, que se encuentra a cuatro puntos de los baleares en la clasificación y fuera de su alcance.