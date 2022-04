Lisci: "Si yo fuera el Valencia saldría a descender al Levante"

LEER MÁS No habrá ruedas de prensa conjuntas entre Valencia CF y Levante UD

"Si soy el Valencia salgo al campo a intentar descender al Levante. Lo tengo más claro que el agua, el fútbol es así. Esas rivalidades tienen que existir, es lo bonito del fútbol. Los derbis molan porque hay rivalidad, sin esas rivalidades el fútbol no molaría tanto. En la vida me imaginaría que el Valencia nos dejara ganar y nosotros tampoco lo haríamos. La competitividad es lo mejor del fútbol, van a salir a ganar que es lo justo y lo que se debe hacer". Así finalizaba Alessio Lisci su comparecencia ante los medios de comunicación, sabedor de que el Valencia saldrá a por todo sin mirar si al vecino le hacen falta más los puntos que a los locales.

Cuantos puntos hacen falta

"Ya me lo preguntaron la semana pasada. No voy a decir los números porque si no me gafo. Tenemos una cantidad de puntos en la cabeza y creemos que sabemos cuántos partidos tenemos que ganar. Pero pasa por lo primero. Mañana hay que conseguir los puntos posibles y si no compensar en otros partidos".

Mejor contra un Valencia campeón o no

"Con el Athletic no sabíamos si era mejor o peor e hicieron un gran partido. No creo que cambie mucho porque es un partido muy importante para los dos equipos. La afición está muy contenta con el partido que hicieron y les apoyará".

Campaña y si el empate vale

"Campaña está bien, ha entrenado toda la semana bien. No creo que tenga 90 minutos en sus piernas pero es valorable sacarlo de titular. Hay que valorar si es mejor sacarlo de titular o tenerlo para el momento que puede ser clave. El partido de mañana va muy ligado al partido del Bernabéu, no es necesario ganar mañana pero si se gana igual no es necesario ganar en el Bernabéu".

Marcar pronto en Mestalla

"Ponerse delante en el marcador te da muchísima ventaja. Yo siempre lo intento en los primeros minutos, a veces sale y a veces no. Más allá del ambiente lo vamos a intentar como en todos los partidos".

Estilo Bordalás

"Tiene un estilo muy marcado que le ha dado muchos éxitos. Cuando se le firma se sabe qué estilo de juego va a tener. Se puede estar más o menos de acuerdo pero da resultados. No es cuestión de compartirlo o no sino de que te dé éxitos. El medio tiene valor hasta cierto punto, a mí me gusta cierto tipo de fútbol pero no soy absolutamente nadie para opinar sobre el estilo de juego de un entrenador que ha tenido muchos éxitos en su carrera".