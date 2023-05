Justin Kluivert afirma que se quiere quedar en el Valencia

Justin Kluivert ha sido protagonista en el Twitch de DAZN. El futbolista está siendo uno de los más determinantes en los últimos partidos y ya ha enamorado a la afición valencianista. Sin embargo el jugador se encuentra cedido por la Roma y si el Valencia quisiera firmarlo tendría que pagar 15 millones de euros. De momento el Valencia lo que va a pedir al equipo italiano es un año más de contrato.

A la pregunta de si se quiere quedar en Valencia, Justin contestaba: "¿quedar es stay? Sí, seguro porque me gusta mucho estar aquí. Yo me quiero quedar seguro y vamos a mirar su es posible. Me gusta estar aquí".