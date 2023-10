Juan Martín Queralt: " Hay que hacer un esfuerzo económico para recuperar en Valencia"

primera de las reuniones que va a establecer el concejal de grandes proyectos de Valencia Jose Mari Olano con las diferentes plataformas de aficionados del Valencia CF para pulsar la opinión al respecto del Nuevo Mestalla y el Viejo Mestalla. La primera se ha dado en la mañana de este lunes con el representante de la plataforma De Torino a Mestalla, Juan Martín Queralt. Una reunión que se ha dado en el Ayuntamiento de Valencia por espacio de una hora y que a la finalización de la misma el propio Queralt ha explicado el sentido de la misma y las propuestas de la plataforma valencianista.

No restablecer conversaciones con Lim

"Con Lim no se debe negociar nada. Hay que dar una alternativa. El estadio debe cumplir todas las garantías. Un campo de primer nivel y que se acabe el polideportivo de Benicalap. Que hayan garantías bancarias de que se acabará conforme se inicie. Hemos trasladado que no se restablezcan negociaciones directas con el señor Lim y también que nos ofrezca un margen de tiempo para que un grupo de gente que estamos trabajando para unir el valencianismo, podamos hacer una oferta económica a Meriton. Queremos tiempo necesario para que ese valencianismo empiece a pensar que hay que hacer un esfuerzo económico para recuperar en Valencia y podamos sentarnos con Meriton y realizar una propuesta".

La respuesta de Olano

"José Marí Olano me ha dicho que no puede dar una respuesta a esta cuestión en este momento. También ha comentado que no van a restablecer negociaciones con Meriton, eso no quiero decir que no hablen con el Valencia CF de aspectos técnicos. Trasladará a la corporación que nos den un tiempo para encontrar un esfuerzo económico del valencianismo en forma de oferta a Peter Lim. Se necesita dinero para poder dar el paso".

Por qué Lim tiene prisas con el convenio

"No ha estado en esas reuniones. Pero creo que una cosa son las propuestas del Valencia como institución por la situación urbanística del estadio y que el Ayuntamiento debe estar trabajando y otra cosa finalizar el nuevo estadio. Mucha gente entendemos que la urgencia de Lim en firmar el convenio tiene una premisa clara: obtener un beneficio económico. Lim no necesita el convenio para acabar el estadio. ¿Ahora por qué tiene ese urgencia? Intuyo que tiene unos planes financieros que son claros. Firmar el convenio sirve para acabar el estadio, obtener un beneficio en el suelo terciario y para vender el club. Por eso quiere hacer el negocio".