José Pérez: "De las palabras de Kiat y Layhoon subyace un arrepentimiento de los cinco años de Murthy"

José Pérez, Presidente de Libertad VCF ha valorado la Junta General de Accionistas del Valencia CF. Para el presidente del grupo opositor "Kiat ha estado muy afable y nos ha transmitido que ha venido para aprender. Ha estado cuatro horas escuchando y ha tomado muchas notas aunque no ha contestado a nada. De sus palabras y las de Layhoon de forma velado que no directa subyace un arrepentimiento sobre los cinco años de gestión de Murthy. Como si el problema fuera Anil Murthy y hubiera caído de las nubes. En sus palabras se translucía un arrepentimiento. No ha habido eso sí una petición de perdón. De nada nos vale si las actuaciones son las mismas y siguen impidiendo que el valencianismo venga una vez al año a pedir explicaciones".

Y ha insistido en que "es la Junta de la vergüenza porque el valencianismo no estaba ahí, solo los que hemos conseguido representación. Se lo he dicho a Layhoon que ahí faltaba el valencianismo. Nos ha dicho que ha sido constructivo pero para nosotros falta información, ha sido una Junta oscura con respuestas muy ambiguas. Siguen con ese oscurantismo en la gestión. Cuando cierras la transparencia es que no estás orgulloso con la gestión del club".

José Pérez concluía afirmando que "se ha aprobado la ampliación de capital con el rodillo de Meriton así que pasa a estar por encima del 92% de propiedad de las acciones. Nos queda seguir peleando por nuestro club y esa es nuestra foto. Esta es nuestra casa y tenemos que seguir peleando porque se gestione bien, porque tenga un futuro y ese futuro sea valencianista. Que sea de reversión a los valencianistas".