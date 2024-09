Javier Tebas: "Hay que ser inteligentes, No se puede forzar a Lim a vender"

El presidente de La Liga, Javier Tebas ha vuelto a hablar sobre Peter Lim. Para él "lo que no se puede hacer es intentar obligar a venderlo. Todo lo que he visto que ha pasado en Valencia durante este tiempo perjudica si realmente se quiere que Peter Lim venda porque lo que se está haciendo es ahuyentar a los compradores. Si viene un comprador que no sea de 'pata negra' o de los que gustan a unos cuantos de ahì y encima al precio que él quiere pagar... la gente no va a ir a comprar porque si va mal una temporada me echarán a 30.000 personas encima. Eso ahuyenta. Es todo lo contrario".

Insistía en que "la realidad es que el Valencia ha sido un gran club pero no olvidemos la deuda que tiene. Si queremos que Peter Lim salga tenemos que ser inteligentes. No se puede forzar. Si se fuerza no va a vender. Y Lim en algún momento querrá vender el club o lo quiere vender hoy. Yo no te voy a decir lo que pretende pero desde luego no es el camino adecuado para que se vaya. Esto se lo he dicho a las autoridades y lo voy a repetir. Si tengo que ayudarle para venderlo, claro que le ayudaré pero hay que ver a qué precio".

Sin embargo no quería desvelar Javier Tebas sus conversaciones con el máximo accionista del Valencia. "Yo no voy a decir mis conversaciones con Peter Lim del Valencia, cualquier club se puede vender. Lo que pasa es que si el comprador lo quiere vender lo quiere vender a un precio", aseguraba.

Lo que sí tenía claro el presidente de La Liga es que si se termina el nuevo Mestalla será más fácil que Lim venda. Es igual que lo de biocotear el estadio. Si el estadio tuviese una grúa es más fácil que venda Peter Lim. Porque eso da valor para vender y atrae inversores. Lo que se está pretendiendo es que un grupo y me sé bien la historia de ese grupo, quiere imponer este precio y si no tengo este precio echo la gente a la calle. Yo no puedo apoyar eso", afirmaba.

Nuevo Mestalla | Agencia EFE

La deuda del pasado

También Javier Tebas justificaba la presencia de Lim en el Valencia por hacerse cargo de la deuda del pasado. "En el caso del Valencia mira la deuda que dejaron todos los que estuvieron ahí que parte de esa deuda tuvo que pagarla Peter Lim. Tú podías ser cuarto en la categoría pero dejaste una deuda de más de 200 millones de euros y ese es el análisis que hay que hacer".

Y añadía que "el Valencia tuvo malísima suerte porque el año que no se mete, 70 millones menos y el Covid y eso arrastra a todo el fair play financiero y a toda la situación que se ha vivido después. Eso es un análisis objetivo y eso no es culpa de Peter Lim. Alguien que ha puesto en un club 200 millones de euros yo lo respeto. Estaré de acuerdo o no con la forma de gestionar o con la ida que él tiene".