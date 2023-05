Javier Solís: "No hay ningún atisbo de venta"

Llegada de la expedición del Valencia CF este viernes de Singapur donde se han reunido con el máximo mandatario Peter Lim. UN expedición encabezada por LayHoon Chan, presidenta, Miguel Ángel Corona, director deportivo y Javier Solís, director corporativo de la entidad de Mestalla. este último precisamente es el que ha tomado la palabra para resumir lo que han sido dos días de reunión.

Así han sido los dos días

"Reunión positiva, de trabajo como siempre. Lo encuadramos en la más absoluta normalidad. Estoy seguro de que todos los clubes en estas épocas empiezan a pensar, planear y discutir. No era más que eso".

Al director corporativo se le ha preguntado por cómo vive el máximo accionista la situación actual, "absolutamente que ve todos los partidos y que está preocupado. Esa pregunta... Hemos estado con él. Han sido 48 horas de reuniones y mucho trabajo. Evidentemente, es una persona preocupada por la situación. No tiene ninguna duda de que vamos a salir adelante. Tenemos que seguir trabajando".

"No hay ningún atisbo de venta. Nada. Son ofertas que habláis vosotros, pero allí no me han transmitido nada. Además, las reuniones eran de trabajo para planear temporadas futuras, con lo cual entiendo que no".