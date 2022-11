Javi Calleja: "Lo he dicho muchas veces, el objetivo es el ascenso"

Javi Calleja ha sido protagonista en el día de hoy en la sintonía de Onda Deportiva Valencia donde ha repetido una vez más que el único objetivo de la temporada es el ascenso.

No querer que la segunda pare

Yo no quiero que esto pare, el Mundial lo veré un poco más de lejos, no podemos estar tan cerca como otros. Ahora mismo lo que quiero es seguir, llevamos una buena racha y hay que seguir. Es lo que soñábamos cuando arrancamos. Empezar así te refuerza todo el trabajo de la semana y te facilita todo.

Objetivo ascenso

Para mi siempre, el Levante UD ha sido favorito al ascenso y desde que cogimos al equipo lo he dicho bastante claro, nosotros solo tenemos un objetivo que es subir a primera, hay plantilla para ello, pero eso estoy convencido de lo que digo. Ahora nos hemos puesto en una posición buena pero que todavía hay que mejorar y meternos en esos puestos de ascenso directo y tener ña cabeza fría y saber porque hemos llegado ahí porque esto no es como empieza sino como acaba y queremos acabar en primera.

Mas valenciano que madrileño

Yo soy de Madrid, me cree en la cantera del Real Madrid aunque he pasado más tiempo en la Comunidad Valenciana que en Madrid. Mi carrera profesional la comencé en el Villarreal, he vivido grandes momentos.

Su visión como ex futbolista

Yo quiero que el jugador tome sus propias decisiones, nosotros les ponemos las herramientas para que puedan desarrollar su mejor juego pero con esta plantilla el jugador ha de tener sus decisiones y muchas veces los partidos se definen por esas decisiones. Yo al ser futbolista y ahora entrenador noto las diferencias, el futbolista suele ser egoísta y mira por si mismo ahora nosotros intentamos que ese juego se oponga en favor al club.