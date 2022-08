Iborra: "O me quedaba en el Villarreal o venía al Levante, no había otra"

El levantinismo va poco a poco recuperando la sonrisa. Tras un año aciago consumado con el descenso a segunda división y la marcha de uno de sus referentes, el comandante Morales, la llegada de Vicente Iborra ha despertado mucha ilusión en la afición granota. Ayer miles de levantiinistas le esperaban en el Ciutat en el día de su presentación.

En el acto estuvieron presentes el Presidente Quico Catalán y el director deportivo Felipe Miñambres. El primero en hablar, el presi que quiso agradecer a todos que el sueño del regreso de Iborra se cumpliera. "Hoy en el cielo hay alguien orgulloso de todo lo que has hecho. Gracias, de corazón", afirmaba Quico.

Mientras el "hijo pródigo" se emocionaba al recordar que "el sueño de mi madre siempre fue que volviera y sé que en el cielo hay alguien feliz por mí". Y reconocía que "confío plenamente en el club, en el cuerpo técnico y en mis compañeros. Estoy muy orgulloso y feliz de estar aquí".

No me considero una leyenda, soy uno más

En el turno de preguntas contestaba rotundamente que su intención siempre fue la de regresar un día. "En el Villarreal lo tenía todo. Jugaba en Primera y en Europa. Pero no me planteé otra opción que no fuera la de volver. Tuve alternativas pero nunca dudé del Levante". Y pese al reconocimiento de la afición y la ilusión desmesurada que ha provocado su regreso, no quiere oír hablar de jugador "leyenda": "No sé lo que he hecho. No me considero una leyenda, me considero un jugador que ha tratado de devolver todo lo que le han dado. Soy uno más, no una leyenda"

Respecto a si debería portar el brazalete de capitán apuntaba que "lo que tengo que hacer es respetar a mis compañeros, que vienen desempeñando esas funciones. Vengo a ayudar. No me hace llevar el brazalete para ser el mismo. Todos tenemos que ser capitanes. No me preocupa el asunto. Mis compañeros merecen respeto".

Sueño con cosas muy grandes aquí en el Levante

Vuelve Iborra después de haber jugado en el Leicester, Sevilla y Villarreal. Por eso asegura que "he intentado mejorar y madurar. He tenido la oportunidad de vivir bonitas experiencias. He podido mejorar en grandes clubes y quedarme con todo lo bueno para crecer. Soy un jugador más completo. He tratado de no marcharme nunca del club. El club tiene unas bases que son importantes para volver a donde queremos. Bajo mi punto de vista tenemos un potencial enorme para crecer y explotar lo nuestro. Si vamos unidos vamos a ir creciendo".

Y sobre los sueños que le quedan por cumplir en el Levante afirmaba que "siempre dije que a nivel personal el club me formó. Llegué con quince años y adquirí los valores del club, que he transmitido a mis hijos. He tenido la suerte de vivir los años más bonitos del club. Estamos en Segunda porque nos lo merecemos. Hay que asentar unas bases sólidas para subir a Primera y no volver a caer. El fútbol me ha enseñado a soñar en grande. Sueño con cosas muy grandes aquí en el Levante".