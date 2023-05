Hoy venía pensando en… los viajes a Singapur.

No sé ya cuántos viajes han tenido que hacer entrenadores y directores deportivos del Valencia a Singapur para rendir pleitesía y honores al amo y señor Lim. Este es uno más en la larga lista. el de Layhoon, Corona y Javier Solís. Y mi pregunta es ¿para qué?

Ayer esbozábamos la hoja de ruta que tienen previsto seguir en la confección del futuro Valencia. Lo detallamos aquí y en la web. Utilizamos las palabras “proyecto” y “futuro”, lo que nos ha valido muchas muchas críticas de la afición del Valencia. Y las entiendo porque hablar de “proyecto” o de “futuro” con un Valencia a la deriva puede sonar a algo bueno. Y visto o visto, no, no lo es.

No necesariamente cuando empleas la palabra “futuro” tienes que estar refiriéndote a que ese futuro va a ser bueno. Estoy seguro que muchos de los que ayer nos criticaron seguramente no se molestaron ni en leer la noticia para saber cuál es esa hoja de ruta. Se quedaron con las palabras “futuro” y “proyecto” para atacarnos cuando nosotros lo único que hicimos fue detallar cuál es la hoja de ruta que pretenden seguir. Y digo pretenden porque la última palabra siempre la va a tener Peter Lim. De poco sirve lo que lleven Layhoon, Corona y Solís.

Si todos esos que nos atacaron ayer hubieran leído el texto de la noticia habrían encontrado que la idea es vender a Mamardashvili, Yunus y Thierry Rendall y hacer poca, muy poca inversión en fichajes de cara a la próxima temporada. También habrían leído que no tienen claro quién va a ser el entrenador de la próxima temporada, si sigue o no Baraja, lo que a día de hoy volvería a significar empezar la casa por el tejado. Y que todo depende de si el Valencia mantiene o no la categoría.

Esa es la hoja de ruta. Posiblemente el “no proyecto” y el “mal futuro”. Tal vez nos faltó ponerle adjetivos… pero eso… lo dejamos para que cada uno ponga el suyo… eso sí… una vez leída la noticia y no solo el titular…