Hoy venía pensando en… el silencio de Rubén Baraja.

Mañana se presenta el Valencia ante su afición, en el Naranja, y de momento lo hará con la única novedad de Pepelu. Tal vez por eso no me sorprenda el silencio de Rubén Baraja. La última vez que escuchamos al Pipo fue tras conseguir la salvación. ¿Os acordáis no? Además de pedir exigencia dijo aquello de “necesitamos un plan y un proyecto que un club histórico debe tener”. Pues de momento se han marchado siete futbolistas, algunos de ellos como Kluivert, Lino y Nico titularísimos e imprescindibles, y solo ha llegado un refuerzo.

No creo que Baraja esté demasiado contento de cómo está transcurriendo este mercado de verano. Un entrenador diseña una pretemporada para ir acoplando sus ideas al equipo y el hecho de no haber podido contar con los nuevos, si es que terminan llegando, es un verdadero problema para él. Y si a eso le añadimos que a una semana vista solo tiene un delantero tras la marcha de Cavani y la lesión de Alberto Marí, con más motivo aún.

No sé si mañana al terminar el Naranja hará rueda de prensa. Me gustaría pensar que sí pero dadas las circunstancias me da que seguirá en silencio esperando. Conozco a Baraja muchos años y me cuesta creer que un tipo como él se siente delante de un micrófono y no diga la verdad de cómo se siente a estas alturas del mes de agosto. Aquella famosa frase de “me chupa un huevo el entorno” define a la perfección su carácter. Y sentarse en sala de prensa para mentir, no va con él. Tal vez por eso entienda lo de su silencio.

Tampoco sé qué le prometieron exactamente cuando le renovaron. Pero no creo que sea esto. Si el año pasado se estuvo a nada de descender a segunda, este con peor plantilla puede ser aún peor. Pero si lo dijo ayer hasta el propio Gayá… que hay que mejorar la plantilla, lo sabemos todos. ¿Todos? ¿Lim también?